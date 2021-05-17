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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء السعودية برقم الحساب لشهر مايو 2021، طبقاً للرؤية المستقبلية التي تخطو إليها المملكة وتعمل على تنفيذها حتى عام 2030 وهي تحويل كل الخدمات السعودية إلى خدمات إلكترونية وتعميم عالم الرقمنة داخل أراضيها، ولهذا أصبح من الممكن داخل المملكة الاستعلام عن فاتورة كهرباء إلكترونيا بل فحسب ويمكن أيضاً تسديد تلك الفاتورة إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي فرع من فروع الشركة الكهربائية.

الشركة السعودية للكهرباء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء طرح قيمة فواتير شهر مايو الجاري 2021، فمن يرغب من مواطني المملكة العربية السعودية الاستعلام عن قيمة الإستهلاك من كيلوات الكهرباء اللجوء الرابط الرسمي الخاص بالشركة وتنفيذ بعض من الخطوات البسيطة ليحصل عن كل ما هو يريد استعلامه عن فاتورة الشهر الحالي.

خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة شهر مايو الجاري 2021 برقم الحساب

الولوج على الموقع الرسمي التابع لشركة الكهرباء السعودية

النقر على خانة فواتيري

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

ثم تعبئة حقل رقم الحساب

ثم النقر فوق خانة تحقق

ليظهر له كافة تفاصيل الفاتورة من كمية وقيمة استهلاك.

خدمة الفاتورة الإلكترونية

هي خدمة إلكترونية وفرتها الشركة السعودية للكهرباء بهدف إرسال قيمة الإستهلاك الشهري من الكهرباء من خلال البريد الإلكتروني وذلك عن طريق إرسال بعض من الإشارات الإلكترونية والتي فيها فاتورة الإستهلاك وأيضاً تعمل على تنبيه المشترك بقطع الكهرباء في حالة التأخر عن سداد قيمة الفاتورة، ويمكن الإشتراك في تلك الخدمة من خلال الأتي:

الدخول على الرابط الرسمي للشركة السعودية للكهرباء

الضغط على أيقونة خدمة الفاتورة الإلكترونية

تعبئة حقول البريد الإلكتروني

ورقم الحساب

واختيار اللغة المناسبة للمشترك

ثم الرمز المرئي

ثم الضغط على تسجيل.

ولقد أتاحت شركة السعودية للكهرباء تطبيق يمكن تحميله على جميع الهواتف الجوالية التي تعمل بنظام الأندرويد يعرف باسم “الكهرباء” يقدم تلك التطبيق خدمات منها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق رقم الحساب والاشتراك في خدمة الرسائل الجوالية القصيرة وخدمة الفاتورة الإلكترونية، كما وفرت الشركة خدمة التواصل مع المشتركين من خلال أرقام 920001100.