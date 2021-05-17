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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض منتج آهل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي وبدون فوائد وتقسيط على فترات طويلة في المقال التالي
يبحث الكثير على قرض منتج آهل مصر فهو يتبع الشعائر الدينية حيث يقوم بإعطاء القروض دون فوائد ولا زيادة في المصاري ويقوم بالتقسيط على فترات طويلة رأفة بالمواطن وفي ظل الأزمة التي تمر بها البلاد وفيروس كورونا المستجد أعلنت منتج آهل التابع لبنك التنمية الاجتماعية عن بداية تقديم القروض حتى 60 ألف ريال بدون فوائد وبالتقسيط حيث يعتبر منتج آهل من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية وهنا سوف نقدم إليك طريقة التقديم والشروط التي يجب إتباعها للحصول على قرض منتج آهل.
مميزات تمويل منتج آهل التابع لبنك التنمية الاجتماعية
توجد العديد من المزايا في قرض منتج الأهل ومنها
- قرض منتج آهل يعتبر تمويل إسلامي فهو يسير وفق المبادئ الإسلامية التي تحث على قروض بدون فوائد.
- يخدم منتج آهل جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الحاصلين على الجنسية السعودية من بنك التنمية الاجتماعية.
- يمنحك قرض آهل الوقت الكافي لتقسيط حتي يصل إلى خمس سنوات.
- يتميز قرض آهل بأنه بدون فوائد وبدون كفيل لموظفي حكومة المملكة العربية السعودية.
- يهدف منتج آهل إلى تمويل العمل الحر للحد من البطالة وتحقيق أهداف منشودة في المستقبل.
شروط الحصول على قرض منتج آهل دون فوائد ولا كفيل وبتقسيط لفترات زمنية طويلة
- يمنح القرض للمواطن السعودي التي يبلغ مرتبه 2000 ريال سعودي حتى يتمكن من الحصول على القرض في المملكة العربية السعودية.
- يشترط قرض آهل أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 55 سنة ولكبار السن المتقاعدين يشترط سنهم لا يزيد عن 70 ليتمكنوا من الحصول على قرض آهل منتج
- يجب توفر جميع الضمانات المطلوبة والأوراق والمستندات للحصول على القرض.
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