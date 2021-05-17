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عمر شويل - جدة مبادرة إعانة البحث عن عمل وشروطها وآلية صرفها بالسعودية 1442هـ ، عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي على تنظيم إعانة البحث عن عمل، لمساعدة الشباب على الدخول الى سوق العمل ، وذلك من خلال توفير الأموال الكاملة للشباب حتى يتمكنوا من بدء مشروعهم الخاص وفقًا لشروط وضوابط معينة تم تحديدها للاستفادة من هذه المبادرة، ويأتي ذلك لدور المملكة العربية السعودية الريادي خلال السنوات الماضية في توفير حياة معيشية كريمة للمواطنين وفقًا لرؤية المملكة لعام2030، على أن يكون المتكفل بهذه الإعانات صندوق تنمية الموارد البشرية بشرط التنظيم العادل لكل متقدم.

مبادرة إعانة البحث عن عمل وشروطها وآلية صرفها بالسعودية 1442هـ

نظرًا لجهود الحكومة السعودية في رفع المستوى المعيشي للمواطنين السعوديين، حرصت على مساعدة الشباب في الدخول لسوق العمل وتحديد حقوق طرفى العلاقة صندوق الموارد البشرية والباحث عن عمل وفقًا لقرار مجلس الوزراء السعودي.

شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل

تم تحديد عدة ضوابط وشروط للحصول على إعانة البحث عن عمل، ومن ضمن هذه الشروط والضوابط ما يلي:

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

حرصه على الوظيفة ولديه القدرة على العمل.

عدم امتلاكه أى نشاط تجاري أو زراعي أو صناعي.

أن لا يكون من مستحقي الضمان الاجتماعي.

أن لا يزيد عمره وقت التقديم عن 40 ولا يقل عن 20 عامًا.

ألا يكون طالبًا أو متدربًا في أى مرحلة من مراحل التعليم.

ألا يزيد دخله الشهري عن الحد المانع للحصول على الإعانة.

عدم حصوله على إعانة البحث عن عمل من قبل.

ألا يكون موظفًا أو عاملاً في القطاع العام أو الخاص.

أن يكون قادرًا على العمل وجادًا في البحث عنه.

عدم حصوله على أى تعويض ضد التعطل عن العمل.

أن يكون تقديم الطلب إلى الصندوق أو مَن يفوضه عبر المنصة الالكترونية أو أى وسيلة أخرى يحددها الصندوق.

آلية صرف إعانة البحث عن عمل بالسعودية 1442هـ

وفقًا للمادة الثالثة للتنظيم يكون صرف الإعانة لمدة 15 شهرًا على النحو التالي:

صرف 2000 ريال سعودي شهريًّا لمدة 4 أشهر يبدأ حسابها من تاريخ صرف الإعانة.

صرف 1500 ريال سعودي لمدة 4 أشهر يتم احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

صرف 1000 ريال سعودي لمدة 4 أشهر يتم احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

صرف 750 ريال سعودي لمدة 3 أشهر يتم احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.

طريقة التقديم للحصول على الإعانة 1442هـ

يستطيع المُتقدم تقديم الطلب إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال المنصة الالكترونية أو وسيلة أخرى يحددها الصندوق، وذلك وفقًا لمعايير يتم مراعاتها للحصول على الإعانة وهى كالتالي: