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شروط التسجيل ببرنامج حساب المواطن و موعد نزول الدفعات بعد التسجيل، حساب المواطن هو نظام دعم مادي شهري تُقدمه الحكومة السعودية لفئات معينة من المواطنين و هم أصحاب الدخل المحدود والمواطنين الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت، وأيضًا يتم منحه للمواطنين الذين لحقت بهم أضرار نتيجة التوسعات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وأصدرت الحكومة السعودية هذا البرنامج كمنحة تُقدم إلى المواطنين بهدف دعمهم وتوفير مستوى معيشة مناسب لهم وتخفيف الأعباء عنهم ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ويُمكن للمواطنين تحميل تطبيق برنامج حساب المواطن على الجوالات من خلال متجر Apple Store أو Google Play أو Appgallery، و يُمكن من خلال حساب برنامج حساب المواطن الإطلاع على بيانات المُستفيد، معلومات وتفاصيل الطلب، دراسة حالة الأهلية و الاعتراضات، و تفاصيل الدفعات المالية.
موعد نزول الدفعات بعد التسجيل ببرنامج حساب المواطن
يتابع العديد من الأسر السعودية المستفيدة من برنامج حساب المواطن موعد نزول الدفعات، وقد حدد برنامج حساب المواطن ميعاد محدد كل شهر لنزول دفعات البرنامج، فقد تم تحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويُمكن أن يحدث تقديم أو تأخير في حالة إذا تصادف موعد الصرف يوم عطلة اسبوعية.
شروط الأهلية للتسجيل في برنامج حساب المواطن
- أن يكون الشخص المُتقدم للتسجيل سعودي الجنسية.
- تقديم جميع المستندات التي تثبت استقلاليته في حالة بلوغه سن 24 عام.
- أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة.
- تقديم جميع المستندات والبيانات الخاصة براتبه الشهري.
- تقديم الهوية والبطاقة العائلية.
- أن لا يقل عمر المُتقدم عن 18عام.
خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن
- الدخول على الرابط الرسمي لبوابة حساب المواطن.
- اختيار أيقونة ( تسجيل جديد ).
- إدخال جميع بيانات المُستخدم الجديد بشكل صحيح مثل ( رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رمز التحقق ).
- الضغط على أيقونة ( تسجيل ).
- سيتم إرسال رسالة عبر رقم الجوال الذي تم تسجيله بها الرقم السري الخاص بالمُستخدم الجديد.
- يتم إدخال رقم الهوية والرقم السري الذي تم إرساله عبر الجوال ورمز التحقق.
- الضغط على كلمة ( دخول ).
- بعد إتمام جميع ما سبق ستظهر نافذة لتغيير كلمة المرور.
- يتم إدخال كلمة المرور الحالية بشكل صحيح، ثم إدخال كلمة المرور الجديدة والضغط على كلمة تأكيد.
- اختيار كلمة تعبئة أو كلمة إستكمال الطلب.
- ويتم استكمال إدخال جميع البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.
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