نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً اليوم السعودية تعلن عودة الرحلات الجوية مع مصر والعديد من الدول اليوم // هنا دليل أسترشادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة السعودية تعلن عودة الرحلات الجوية مع العديد من الدول العربية والأجنبية وحددت دليل أسترشادي للمسافرين، وفق ضوابط وضعتها وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع الخطوط الجوية السعودية، وأعلنت عن قائمة الدول الممنوع السفر إليها إلا بالحصول على إذن مسبق نظراً لتفشي الوباء في تلك الدول بصورة شديدة، وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أعلنت عن أطلاق الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلي 71 مطار داخلي وخارجي، وسوف نعرض لمتابعينا الأعزاء من خلال هذا المقال الشروط العامة للسفر على الخطوط السعودية، والدول المسموح السفر إليها وكافة التفاصيل التي تبحثون عنها فتابعونا.

دليل إرشادي جديد للمسافرين

أعلنت اليوم هيئة الطيران المدني السعودي دليل إرشادي للمسافرين، اشترطت أن يكون المسافر محمل تطبيق توكلنا عند الدخول إلي المطار، وحددت أن الدخول إلي المطار مقتصر على صاحب تذكرة الطيران فقط، ولن يسمح بالمرافق بالدخول للمطار إلا المرافقين للمرضى أو ذوي الإعاقة، وضرورة الامتثال لأي تدابير صحية تطلب منه.

رسمياً السعودية تعلن عودة الرحلات الجوية

رسمياً بدأت الخطوط الجوية السعودية اليوم الإثنين 2021/05/17، الموافق 5 شوال 1442، تيسير رحلاتها إلي العديد من مطارات العالم بإستثناء 13 دولة وضعت قيود على السفر إليهم، سوف نقدمها لكم لاحقاً فتابعونا.

وزارة الداخلية تحدد الدول الممنوع السفر إليها

الدول والمدن العربية المسموح بالسفر إليها

أعلنت اليوم الخطوط الجوية السعودية عن أسماء المدن العربية التي سيتم تيسير الرحلات إليها، بداية من اليوم الإثنين وتشمل قائمة المدن الأتي” القاهرة، الإسكندرية، شرم الشيخ، دبي، أبوظبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، الدار البيضاء، الدوحة، الكويت”.

شروط السفر على الخطوط الجوية السعودية

يجب أن يكون المسافر قد تلقى جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد. المسافر الذي أخذ جرعة واحدة يجب أن يكون مر عليها 14 يوم. المسافر الأقل من 18 عام يجب أن يحضر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي. أي شخص أصيب بفيروس كورونا يجب أن يكون مر على شفائه مدة لا تقل عن 6 أشهر. ضرورة الالتزام بضوابط وزارة الصحة التي وضعتها للحد من أنتشار وباء كورونا المستجد.

السعودية تعلن عودة الرحلات الجوية للدول الأتية

تشمل قائمة الدول المسموح بالسفر إليها ما يلي،” مصر، فرنسا، أنجلترا، تونس، أسبانيا، هولندا، ألمانيا، إيطاليا، كينيا، الهند، الصين، باكستان، أمريكا، تونس، اليونان”.

موعد فتح الطيران السعودي

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن الخطوط الجوية السعودية قد استغلت الفترة الماضية في تعقيم المطارات والطائرات، وشراء أحدث الأجهزة الخاصة بالتعقيم في العالم التي تستخدم في المطارات، والمعروف أن الطيران السعودي من أفضل 10 شركات طيران في العالم من حيث السلامة والجودة.