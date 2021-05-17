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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار الدليل الإرشادي للمسافرين 1442 الطيران المدني تُلزم المسافر بتحميل توكلنا لدخول المطار في المقال التالي
الدليل الإرشادي للمسافرين 1442 الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، بالتزامن مع رفع تعليق السفر من وإلى السعودية، من الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين، الراغبين في السفر لخارج السعودية أو العودة إليها، حيث حددت الهيئة عدة التزامات لا بد من توافرها لدخول المطارات والموانئ السعودية، فبعد انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة في مختلف دول العالم، كان القرار بتعليق السفر للخارج إلا في حالات استثنائية محددة، وبعد تصنيع لقاح للتطعيم ضد فيروس كوفيد 19، واثبات نجاح الأنواع التي تم اعتمادها كلقاح للمرض، تم عمل دراسة من مختلف الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، لتحديد موعد لعودة الطيران السعودي وفتح المطارات أمام المسافرين، ولكن تم تحديد شروط معينة لاستقبال وسفر المواطنين بالمطارات السعودية.
الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني السعودي
يستطيع الراغبين في السفر من وإلى السعودية، الإطلاع على الدليل الإرشادي من خلال الموقع الإلكتروني “gaca.gov.sa“، لمعرفة الإجراءات الواجب اتباعها لإتمام الرحلة بسلام، دون حدوث مشاكل صحية أو انتقال العدوي من أو إلي المسافرين.
الإجراءات الوقائية الجديدة في الدليل الإرشادي للمسافرين
- تحميل تطبيق توكلنا شرط أساسي للدخول للمطارات السعودية.
- أن يكون المسافر من الفئات المسموح لها بالسفر.
- يتم الدخول للمطارات السعودية لحاملي تذاكر السفر ما عدا المرافقين لزوي الاحتياجات الخاصة.
- تطبيق الاشتراطات والمتطلبات الصحية المعلنة بالجهة المتوجه إليها.
- التأكد من الحالة الصحية عند بوابات المطار من خلال تطبيق توكلنا.
- الحضور للمطار قبل موعد الرحلة بوقت كاف لإنهاء إجراءات السفر.
- سيتم منع الأشخاص الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 من دخول المطار.
- تطبيق إجراءات التباعد بين المسافرين في أماكن الاصطفاف.
- التقليل من استخدام الأوراق النقدية والتعامل بنظام الدفع الإلكتروني أفضل.
- الالتزام بنظام الصعود للطائرة حسب المقاعد.
- التزام الملاحين والمضيفين والركاب بارتداء الكمامة والقفازات خلال الرحلة.
- تقديم الوجبات والمشروبات خلال الرحلة مع التزام كل فرد بالأدوات التي تقدم له.
- في حالة وجود حالة طارئة مشتبه بها مريض كورونا، يتم عزله في مقاعد مخصصة لذلك على الطائرة بمنطقة الحجر مع تخصيص أحد أفرد طاقم الطائرة للتعامل مع الحالة.
- عند الوصول للمطار يتم نقل الحالة المريضة للمستشفي حسب الإجراءات المتبعة، مع تسليم أغراضه حسب المتبع.
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