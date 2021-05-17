إصدار الدليل الإرشادي للمسافرين 1442 الطيران المدني تُلزم المسافر بتحميل توكلنا لدخول المطار

الدليل الإرشادي للمسافرين 1442 الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، بالتزامن مع رفع تعليق السفر من وإلى السعودية، من الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين، الراغبين في السفر لخارج السعودية أو العودة إليها، حيث حددت الهيئة عدة التزامات لا بد من توافرها لدخول المطارات والموانئ السعودية، فبعد انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة في مختلف دول العالم، كان القرار بتعليق السفر للخارج إلا في حالات استثنائية محددة، وبعد تصنيع لقاح للتطعيم ضد فيروس كوفيد 19، واثبات نجاح الأنواع التي تم اعتمادها كلقاح للمرض، تم عمل دراسة من مختلف الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، لتحديد موعد لعودة الطيران السعودي وفتح المطارات أمام المسافرين، ولكن تم تحديد شروط معينة لاستقبال وسفر المواطنين بالمطارات السعودية.

الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني السعودي

يستطيع الراغبين في السفر من وإلى السعودية، الإطلاع على الدليل الإرشادي من خلال الموقع الإلكتروني “gaca.gov.sa“، لمعرفة الإجراءات الواجب اتباعها لإتمام الرحلة بسلام، دون حدوث مشاكل صحية أو انتقال العدوي من أو إلي المسافرين.

الإجراءات الوقائية الجديدة في الدليل الإرشادي للمسافرين