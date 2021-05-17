شروط التمويل العقاري والشخصي عبر مصرف الراجحي في السعودية

شروط التمويل العقاري والشخصي في مصرف الراجحي، بنك الراجحي يعد من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يوفر لجميع العملاء الكثير من الخدمات، فيقدم إليكم مصرف الراجحي كمية كبيرة من منتجات التمويل العقاري التي تلبي مستلزمات كل عميل بمصرف راجحي سواء كنتم ترغبون في شراء عقار جديد أو ترغبون في إعادة تمويل الالتزام التمويلية العقارية، ويتم التعامل معه أيضاً في حالة الرغبة في شراء عقار استثماري، فجميع المنتجات المقدمة منه متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإليكم في السطور الآتية معلومات حول التمويل في بنك الراجحي.

كيف يتم طلب خدمة التمويل العقاري في بنك الراجحي؟

هناك بعض الشروط والمتطلبات التي يلزم أن يتم توافقها قبل طلب الخدمة وإليكم في السطور الآتية أهمها:

يلزم ألا يقل عمر المواطنون في المملكة العربية السعودية عن 21 عام. ألا تكون مدة الخدمة أقل من ستة شهور عند جهة العمل الحالية ويلزم أن تكون معتمدة في المصرف. أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي. تقديم نسخة سارية من بطاقة الهوية السعودية. خطاب التوظيف بالإضافة لختم الغرفة التجارية. تقديم نموذج طلب التمويل بعد أن يتم تعبئته. عرض سعر مكتمل البيانات. صورة من سند الملكية. إقرار بأنه قد تم فحص الأرض. خريطة موقع الأرض. نسخة عن تصاريح البناء.

مميزات مزايا تمويل عقاري بمصرف راجحي من أجل شراء المنزل:

يوجد الكثير من المزايا الخاصة بتمويل عقاري بمصرف راجحي من أجل شراء المنازل:

التمويل العقاري بالمرابحة، يتوفر لكل عميل التمويل العقاري بالمرابحة ومقدرة على شراء العقار أو الأرض من جميع الأسواق سواء السوق الأساسي أو السوق الثانوية. ادخار طويل الأجل، ينتج عن تمويل شراء المنزل الكثير من الالتزامات المالية طويلة الأجل التي قد تصل إلى 40 عام، مع العلم أن العميل هو الوحيد المستفاد الفائدة الكبرى في نهاية المطاف.

مميزات تمويل بنك الراجحي لشراء الأراضي:

هذا التمويل لمتوافق مع الشريعة الإسلامية، فخضع تمويل شراء الأراضي إلى دراسة الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، وتم الموافقة عليه بعد ما تم التأكد من أنها موافقة للشريعة الإسلامية. ادخار طويل الأجل، يترتب علي تمويل شراء الأرضي الكثير من الالتزامات المالية طويلة الأمد.

ما هو برنامج الحماية والادخار؟

يوفر برنامج الحماية والادخار لكل عميل البرنامج المناسب له بأكثر من شريحة ومجموعة من الباقات: