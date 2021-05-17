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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442 ehsan.sa وكيفية طلب مساعدة مالية وعلاجية في المقال التالي
رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442 ehsan.sa عن طريق التسجيل في منصة إحسان الخيرية للمساعدات، حيث يأمل الكثير من الناس التبرع أو التسجيل من أجل الاستفادة من منصة إحسان الخيرية من خلال إطلاق منصة إحسان الخيرية، بهدف التبرع للذين يحتاجون مساعدات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية للسجناء والايتام والارامل وطلب العلاج والكثير من المساعدات الاخري .
التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442 ehsan.sa
- بعد دخول منصة إحسان الخيرية، سيكون أمامك الكثير من الاختيارات المتنوعة للتبرع.
- ويشتمل موقع منصة إحسان على الكثير من طرق التبرع، والتي تتمثل في 4 جهات، كما هو موضح أدناه:
- الحملة الخيرية الأهلية.
- حاسبات الزكاة.
- فرجت لمساعدة السجناء.
- تحديد المبلغ ويتم إرساله إلى المنصة هذا هو ما يعرف بالتبرع السريع.
طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية
- تتيح منصة إحسان الخيرية للمتبرعين التبرع بطريقه سهله ومباشرة .
- تعمل المنصة علي توفير تسجيل الحسابات لمن يرغب في التسجيل في احسان الخيرية ويمكن للمستفيدين من التبرعات التي تقدمها المنصة التسجيل وإنشاء حساباتهم الخاصة.
- هذا لإظهار أنهم بحاجة إلى التبرع لحل المشكلة، وإرفاق المستندات والمستندات التي تثبت حقًا أن المستخدم بحاجة إلى التبرع.
- وذلك لتقديم الطلب إلى السلطة المختصة للنظر فيه وإثبات صحة احتياجات تبرع المستخدم.
عند عرض هويته في الأقسام المختلفة التي توفرها المنصة، يمكنه إنشاء حساب مستفيد عبر منصة إحسان من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ادخل إلى منصة إحسان الخيرية.
- انقر فوق رمز “تسجيل” في الجزء العلوي الأيسر من الصفحة.
- بعد ذلك نقوم باختيار “إنشاء حساب”.
- بعد ما تم النقر على إنشاء حساب تقوم بكتابة الاسم.
- ثم تقوم بدخول البريد الإلكتروني الخاص بك.
- بعد ذلك تكتب رقم الهاتف.
- ثم أدخل رمز التأكيد.
- انقر فوق رمز إنشاء حساب جديد.
- قم بتفعيل حسابك عبر البريد الإلكتروني الذي استخدمته عند التسجيل.
- قم بتسجيل الدخول إلى الحساب.
- تحقق من الخدمات المتاحة وابدأ في استعمالها.
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