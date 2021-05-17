ابشر تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 لحملة الثانوية دورة 65 ضباط وشروط التسجيل

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 للثانوية ضباط دورة 65 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء فتح القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة للالتحاق بدورة الضباط 65 للعمل بعد التخرج في القطاعات الأمنية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، فيما أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للثانوية والتي سنرفقها أدناه، كما سنوفر رابط أبشر للتوظيف تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية عن شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للثانوي للالتحاق بدورة 65 ضباط جاء ضمن إعلان شروط القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية 1442 أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، ونستكمل معكم باقي شروط تقديم كلية الملك فهد الامنية.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، انساني) ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابق.

أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في الثانوية العامة.

ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي القادم بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%).

أن يؤدي الاختبار التحصيلي للمسار (العلمي / العلوم الطبيعية) في الوقت المحدد له.

يُشترط ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

يُشترط أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 ابشر توظيف

سيتم فتح باب تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 لخريجي الثانوية يوم الثلاثاء بتاريخ 1442/10/06هـ الموافق 2021/05/18م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1442/10/11هـ الموافق 2021/05/23م، ومن خلال رابط أبشر للتوظيف https://jobs.sa، يمكنكم التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 ، كما يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل.