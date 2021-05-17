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عمر شويل - جدة السعودية ترفع حظر سفر مواطنيها إلى خارج المملكة 2021 مع وضع عدة شروط لذلك ، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد قامت المملكة العربية السعودية بغلق الطيران و عدم استقبال الكثير من رحلات الطيران إلى المملكة، وذلك ضمن جهود الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية للتصدي لجائحة فيرس كورونا المُستجد ( كوفيد19 )، لمنع انتشار الفيرس حفاظًا على أمن وسلامة مواطنيها، وقد أعلنت السعودية عن فتح الطيران السعودي بداية من صباح اليوم الاثنين الموافق 17/5/2021 والسماح لمواطنيها بالسفر إلى خارج المملكة وكذلك فتح جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية لاستقبال المسافرين من بعض الدول والسماح لهم بالدخول إلى المملكة، مع وضع بعض الشروط اللازمة تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

الشروط التي وضعتها السعودية و اللازم توافرها للسماح لمواطنيها بالسفر إلى خارج المملكة

المواطنون الذين تم تحصينهم و تلقوا جرعات لقاح فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) كاملة.

المواطنون الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا بشرط أن تكون قد مرت فترة ( 14 يوما ) على تطعيمهم بالجرعة الأولى.

المواطنون الذين تعافوا من فيروس كورونا المُستجد بشرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من ستة أشهر من إصابتهم بالفيروس وذلك بحسب ما ذُكر في تطبيق توكلنا.

مَن تقل أعمارهم عن 18 عامًا بشرط تقديم بوليصة تأمين تغطي مخاطر كوفيد 19 خارج المملكة.

تطبيق الحجر المنزلي لهم بعد العودة لمدة سبعة أيام، وفي نهاية المدة يتم عمل تحليل PCR للتأكد من الحلو من الفيروس، باستثناء مَن يقل عمره عن 18 عامًا.

جوازات جسر الملك فهد

بعد قرار رفع تعليق السفر أكملت جوازات جسر الملك فهد جميع الإجراءات لإنهاء إجراءات المسافرين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021م الساعة الواحدة صباحًا، الأمر الذي انعش مكاتب وكالات السفر والسياحة في السعودية بنحو 30 % بعد حالة الركود الذي دام أكثر من عام.

وأوضح ضويحي السهلي مدير جوازات جسر الملك فهد أنه تم زيادة 10 مسارات جديدة بمنطقة المغادرة حتى يصبح إجمالي المسارات 27 مسارًا لإنهاء إجراءات المسافرين بالإضافة إلى إضافة 36 مسارًا في منطقة القدوم

وأكد العميري أن وجهة السعوديين الأولى عند رفع قيود السفر هى البحرين والإمارات ومصر وأوكرانيا وجورجيا وإندونيسيا.