شروط السفر من السعودية وشرط تطبيق توكلنا للدخول لكافة مطارات السعودية

شروط السفر من السعودية وإلي الدول التي تم تحديد السفر أليها من داخل المملكة ومن هذه الدول إلي المملكة وتم صدور شرط أساسي لتحميل تطبيق توكلنا علي الهواتف كشرط غير متنازل عليه لكي ما يتم السماح للدخول للمطارات السعودية كما تم صدور الدليل الإرشادي للمسافرين بكافة التفاصيل المتعلفة بعملية السفر من السعودية لباقي الدول والعكس وفقاً لما جاء من تصريحات من الطيران المدني السعودي والذي يخص شان أجراءات رفع تعليق السفر الذي كان مستمراً ليومنا هذا وفقاً لما كان يتم في الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروي كوفيد 19 كما تم التصريح بأن تطبيق توكلنا لدخول المطارات السعودية سيكون شرط من الشروط الأساسية التي تم تحديدها لترتيب عملية السفر للمملكة العربية السعودية والخاص بشأن رفع تعليق السفر بالسعودية كما سوف يتم توضيح ما هي شروط دخول المطارات السعودية التي تم التصريح بها من الجهات المعنية بهذا الشأن .

شروط السفر من السعودية لبعض الدول العربية التي يسري عليها القرار

الدولة الأولي التي يسري عليها هذا القرار والشروط الخاص بالسفر للمملكة هي دولة جمهورية مصر العربية وشروطها كالآتي :-

تم تحديد الرسوم الخاص بالتأشيرة للمواطنين المصريين والتي يتم سدادها حتي يتم الدخول للسعودية وهي بقيمة 25$ أمريكي . يتم عمل التحليل الخاص بفيروس كورونا PCR من هيئة الصحة التابعة للسعودية وهي الجهة المعتمدة للمملكة . موقع هيئة الطيران المدني الإلكتروني تم التوضيح عليه بأن موعد التحليل لا يتخطى 72 ساعة قبل موعد رحلة الطيران . يسري قرار التحليل للفيروس لمن سنهم يبدأ من 8 سنوات فما فوق ولا يؤخذ بأي أجراء للجواز الصحي داخل المطارات . هذه الشروط التي تم توضيحها وتم التصريح من السعودية أنها تبدأ تطبيقها من يوم الاثنين من خلال فتح كافة المنافذ البرية والجوية وأيضاً البحرية .

الشروط الخاصة بالسفر لبعض الدول المختلفة والتي صدرت من هيئة الطيران المدني

دولة الفلبين تم التنسيق مع السلطات الفلبينية بعدم السماح للسفر أليها وذلك لأنه ما زال قرار غلق المنافذ داخل دولة الفلبين ساري حتي الآن لأن أعتماد الدولة الأول علي السياحة وحتي الآن تمنع أستقبال أي نوع من أنواع السياحة .

دولة المغرب تم السماح من السلطات السعودية وهيئة الطيران داخل المملكة بالسماح بالسفر أليها حيث أنها من الدول 38 المسموح بالسفر أليها وينطبق عليها نفس الشروط السابق ذكرها .

شروط السفر من السعودية لدولة الكويت تم التصريح في هذا الشأن من دولة الكويت أنه ما زال تعليق السفر منها وأليها ساري ويستثنى من ذلك المواطنين الكويتين فقط وأقاربهم ويتم السفر من خلال المنافذ الجوية فقط .

لدولة الكويت تم التصريح في هذا الشأن من دولة الكويت أنه ما زال تعليق السفر منها وأليها ساري ويستثنى من ذلك المواطنين الكويتين فقط وأقاربهم ويتم السفر من خلال المنافذ الجوية فقط . الدليل الإرشادي للمسافرين من السعودية لدولة البحرين يتم السماح بالسفر لكن مع تطبيق الإجراءات التي تم فرضها من دولة البحرين ومن ضمنها أتباع أجراءات الفحوص الطبية التي تتم في ثلاثة أختبارات لمن يأتون للبحرين في اليوم الأول واليوم الخامس واليوم العاشر من الإقامة ويتم فرض الحظر الصحي حتي ظهور نتيجة التحليل .

تطبيق توكلنا لدخول المطارات السعودية وما هو الدليل الإرشادي الذي تم صدوره من السلطات

أول نقاط الدليل الإرشادي الصادر من السلطات هو تحميل تطبيق توكلنا علي الهواتف الشخصية . تطبيق توكلنا لدخول المطارات السعودية علي الهاتف الشخصي ويكون موضح أنه من الفئات المسموح لها بالدخول . يتم الدخول للمملكة لمن هم يحملون التذاكر الخاصة بالسفر ولا يسري هذا القرار لمن هم مرافقين لذو الاحتياجات الخاصة . يتم تطبيق كافة الإجراءات الخاصة التي صدرت من الجهات الصحية التي تم الإعلان عنها والتي يتم التوجه أليها . من خلال تطبيق توكلنا علي الهاتف يتم التأكد من الحالة الصحية الخاصة بالشخص عند كافة منافذ المطارات السعودية . شروط دخول المطارات السعودية من ضمنها أن تكون درجة حرارة جسم المسافر لا تتخطي 36 درجة . يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية ومن ضمنها التباعد ما بين المسافرين في الأماكن المخصصة للاصطفاف . يتم تطبيق النظام الإلكتروني فيما يخص عملية الدفع الخاصة بالرسوم وعدم استخدام النقود الورقية . يتم الالتزام بارتداء الكمامات وأيضاً القفازات لكافة الفئات المترددة علي المنافذ الجوية السعودية . موقع هيئة الطيران المدني الإلكتروني تم التوضيح من خلاله في حالة أنه تم الاشتباه في حالة من الحالات ظهور الأعراض المرضية عليه يتم عزله في مقعد من المقاعد المخصصة علي الطائرة خاصة بمنطقة حجر صحي ويتم التعامل مع الحالة .

ما هي الفئات المسموح لها بالسفر إلي الخارج والتي تم تحديدها من هيئة الطيران المدني

أي مواطن تلقي الجرعات المخصصة للتحصين من فيروس كورونا يمكنه السفر للخارج .

شروط السفر من السعودية سمحت للسفر لأي مواطن تلقي جرعة واحدة من التطعيم بشرط أن يكون مر 14 يوم عليها .

سمحت للسفر لأي مواطن تلقي جرعة واحدة من التطعيم بشرط أن يكون مر 14 يوم عليها . يتم تطبيق الشرط السابق مع أي مواطن بشرط أن يكون تطبيق توكلنا لدخول المطارات السعودية يظهر نتائج مطمئنة .

يظهر نتائج مطمئنة . يسمح أيضاً بالسفر لخارج السعودية لمن شفي من فيروس كورنا بعد الإصابة بشرط أن يكون قد مر عليه 6 شهور من الإصابة وفقاً لما يظهره نتائج تطبيق توكلنا .

لك الأشخاص تحت عمر 18 عاماً مسموح لهم بالسفر ولكن بشرط تقديم ورقة تأمين تكون صادرة ومعتمدة من المركزي السعودي لكي ما يتم تغطية أي مخاطر من الفيروس أثناء تواجده خارج السعودية .

السعودية للطيران وفي حالة العودة علي خطوط طيرانها أو أي طيران أخر للسعودية يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية وهي حجر داخل المنزل لمدة 7 أيام ، يتم عمل فحص PCR بعد هذه المدة ، يتم استثناء فئات المواطنين لمن هم أقل من 8 سنوات .

شروط السفر من السعودية وهذا ما جاء من تصريحات خاصة بالسفر إلي الدول التي تم الإعلان عنها للسفر أليها من المملكة وما هي الشروط التي تم وضعها لكي ما تتم عملية السفر وكافة الأمور المتعلقة بتطبيق تنزيل تطبيق توكلنا علي الهواتف .