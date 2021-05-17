نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدات مالية من خادم الحرمين الشريفين لتسديد الديون في المقال التالي

عمر شويل - جدة الديوان الملكي السعودي, حيث يعتبر الديوان الملكي هو الهيئة التنفيذية لشئون المملكة العربية السعودية, كما يباشر منه ملك المملكة أغلب الأمور الخاصة بالشئون الداخلية والخارجية الخاصة بالمملكة, كما يتفرع منه الكثير من مكاتب الخاصة بمستشاري الملك, كما من ضمن مهام الديوان الملكي السعودي استقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين داخل المملكة, كما يقدم الديوان الملكي السعودي الكثير من المساعدات المالية والعينية للمواطنين وذلك وفقاً لشروط ومتطلبات محددة يجب أن تتوافر في الشخص الراغب في الحصول علي أي مساعدة, ولمعرفة الشروط وكيفية الحصول علي مساعدات الديوان الملكي تابعونا.

خطوات كتابة برقية طلب مساعده مالية لتسديد الديون

– يتم بدأ البرقية بتوجيه التحية إلي ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين.

– يتم تقديم أوراق تثبت الدخل الشهري الخاص بالمتقدم, مما يتم ذكر عدد أفراد الأسرة.

كما يتم ذكر الظروف والديون التي كثرة عليك والتي ترغب بالحصول على المساعدة المالية بسببها.

– يتم كتابة أرقام تواصل والبريد الإلكتروني الخاص بك, وذلك حتي يستطيع الديوان الملكي السعودي التواصل معك.

– وفي آخر الخطاب تقوم بالثناء والشكر لخادم الحرمين الشريفين لتوفير هذه الخدمات للمواطنين السعوديين.

– يتم إرسال برقية طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي علي العنوان التالي: الهدا 7636- الرياض 12911 – المملكة العربية السعودية.

– يتم الرد علي طلبك في غضون ثلاثون يوماً من تاريخ الإرسال.

الحالات التي لها الأولوية للحصول علي الدعم المالي من الديوان الملكي

هناك بعض الأشخاص التي تكون لهم الأولوية للحصول على المساعدة المالية, والتي قام الديوان بتحدديهم:

الأشخاص التي تكون لهم أمراض مزمنة خطيرة والتي تستلزم الحصول على مساعدات مالية عاجلة, مثل حالات الفشل الكلوي والأمراض المزمنة. تكون الأولوية أيضاً للأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية وديون كثيرة لا يعرفون بسببها استكمال حياتهم والعيش كباقي أفراض المجتمع. كما يستقبل الديوان الملكي السعودي الكثير من الشكاوى الخاصة بالمواطنين السعوديين وذلك النظر فيها.

أرقام تواصل الديوان الملكي السعودي

هناك أرقام تواصل خاصة بالديوان الملكي السعودي يستطيع أي مواطن سعودي داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بالاتصال عليه للحصول علي احدي المساعدات المالية والعينية الخاصة بالديوان 8004000000.

تقديم طلب للإفراج عن المسجونين

حيث يمكن لأي مواطن لديه احد من أقاربه أن يتقدم بطلب إلي الديوان الملكي لخروج زويهم من السجون، وذلك من خلال أن تتنازل الدولة عن حقها في اتجاه المواطن المسجون, أو من رأي انه سجن ظلماً, وسوف يقوم الديوان الملكي بالنظر في هذا الطلب للإفراج عن الشخص المسجون.

الخدمات المقدمة من الديوان الملكي

المساعدة المالية: يوفر الديوان الملكي مساعدات مالية للأسر الفقيرة والتي تعاني من الدخل الضعيف. مساعدة العلاج: يستطيع المرضي أصحاب الأمراض الصعبة أن يقدموا طلب إلي الديوان الملكي للعلاج علي نفقة الحكومة السعودية. طلب عفو لمسجون: من لديه أقارب بالسجن بسبب ديون أو أي شئ بسيط ولا يستطيعون تدبير أمور مساعدته لإخراجه فيمكن أن يقدموا طلب إلي الديوان الملكي للعفو عن المسجون.

طلب مساعدة مالية من إمارة الباحة

يمكن طلب مساعدة مالية أيضاً من إمارة الباحة, حيث تعتبر إماره الباحة احد الجهات الحكومية للمساعدات.

يتم الدخول علي موقع الأمارة بالرابط التالي: إمارة الباحة.

الذهاب بعد ذلك إلي الخدمات الإلكترونية.

الدخول علي خدمة طلب مساعدة مالية وعينية من إمارة الباحة.

يتم رفع المستندات والأوراق المطلوبة مع خطاب الطلب وصورة الهوية الشخصية.

خطوات الاستعلام عن طلب للعلاج خارج المملكة العربية السعودية

يتم الذهاب والدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

الضغط علي بدا الخدمة.

يتم ادخل بعد ذلك رقم الهوية الوطنية للشخص الذي تقدم من قبل للحصول علي فرصة للعلاج خارج المملكة العربية السعودية.

تسجيل جميع المعولمات التي بدورها تساعدك للاستعلام عن طلبك السابق للعلاج بالخارج.

إسقاط القروض من خلال الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي خدمة إسقاط القروض علي الأشخاص الذين حصلوا علي قروض من البنوك ولا يقدرون علي سدادها, حيث يحصل الكثير من الأشخاص علي قروض من البنوك وتحصل لهم ظروف ولا يستطيعون سدادها, لذا يقدم الديوان الملكي خدمة أن يقوم الشخص الحاصل علي القرض بتقديم طلب للديوان لإسقاط هذه القروض.