الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها إلي 43 محطة دولية || القاهرة الرياض أول الرحلات القادمة

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن عودة رحلاتها الجوية اليوم الإثنين 2021/05/17 إلي 43 محطة دولية في 30 وجهة حول العالم، وسط إجراءات احترازية مشددة منذ أن يصل المسافر إلي أرض المطار حتى إقلاع الطائرة، بعد بدأ سريان قرار وزارة الداخلية السعودي رفع تعليق السفر إلي خارج المملكة للمواطنين السعودين والمقيمين على أرض المملكة، وضعت المملكة شروط صارمة للسفر من مطراتها وللقادمين من أي دولة إليها، سوف نقدمها لكم من خلال هذا المقال فتابعونا سوف نقدم لكم كافة الاشتراطات، وقائمة الدول التي ما يزال التعليق لم يرفع عن السفر إليها.

أول الرحلات من مطارات السعودية وأول الرحلات القادمة إليها

أعلنت الخطوط الجوية السعودية اليوم عن تسير كل أسبوع عدد 153 لرحلة مجدولة من مطار الرياض، 178 رحلة من مطار جدة، وأعلنت أن أول رحلاتها اليوم التي ستقلع من الأراضي السعودية من الرياض ستكون متوجهة إلي مدينة حيدر أباد، وأولى الرحلات من مطار جدة ستكون متوجهة إلي دكا، كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن أول الرحلات القادمة من الخارج إلي مطارات المملكة ستكون قادمة من مطار القاهرة الدولي.

شروط السفر والعودة من وإلي المطارات السعودية

يجب أن يكون الشخص المسافر حاصل على لقاح فيروس كورونا المستجد الجرعتين. في حالة أن المسافر كان قد حصل على جرعة واحدة يجب أن يكون مر عليها 14 يوم على الأقل. الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتم علاجهم منه يجب أن يكون مر على شفائهم 6 أشهر على الأقل. يجب الالتزام التام بأي تعليمات تصدر للمسافر والقادم إلي المملكة بالتعليمات الصحية التي توجه له. الأفراد التي تقل أعمارهم عن 18 عام يجب إحضار بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي. الشخص القادم من خارج المملكة يلتزم بالعزل مدة لا تقل عن 7 أيام في المنزل وإعلام السلطات الصحية بعنوان منزلة.

تعليمات الخطوط الجوية السعودية للمسافرين

شددت هيئة الطيران المدني على جميع الركاب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها وزارة الصحة السعودية حرصاً على سلامتهم من الإصابة بالفيروس، وقالت السعودية أنها لن تترك مقاعد شاغرة بين المسافرين، لأن هذا لن يأتي في توصيات منظمة الطيران الدولية IATA نظراً لأن هذا الأمر لن يزيد من السلامة بين الركاب.

الدول التي لم يرفع تعليق السفر إليها