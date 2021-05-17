قائمة الدول الممنوع السفر لها للسعوديين 2021

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عمر شويل - جدة اتخذت المملكة العربية السعودية، ومنذ بداية ظهور الفيروس المستجد عدة قرارات، وذلك من أجل الحفاظ على صحة مواطنيها، والتي كان من أهمها منع السفر لبعض الدول، والتي ينتشر فيها المرض بكثافة، هذا وقد عملت المملكة على منع الأشخاص المسافرين إلى أي من تلك الدول الممنوعة من العودة مرة أخري للملكة، وذلك في حال زيارتهم لتلك الدول من خلال دولة ثالثة، كما حددت وزارة الداخلية السعودية قائمة الدول المسموح لها السفر من السعودية.

الدول الممنوع السفر لها للسعوديين

لقد قامت المملكة العربية السعودية بتعليق السفر لعدد من الدول على مستوي العالم، تصل عددها إلى 20 دولة، وذلك في إطار العمل للحد من انتشار الفيروس المستجد، وكانت تشمل قائمة الدول الممنوع السفر إليها دولًا مثل: ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، مصر، باكستان، إيطاليا، إيرلندا، البرازيل، البرتغال، وكذلك بعض الدول الخليجية مثل الإمارات، ولكنها قد قامت مؤخرًا بتخفيض عدد تلك الدول إلى 13 دولة، يمنع السفر إليها، ومن تلك الدول:

أمريكا الجنوبية : فنزويلا.

قارة أفريفيا : الصومال – الكونغو الديمقراطية.

قارة آسيا :ليبيا – سوريا – لبنان – اليمن – إيران – تركيا – أرمينيا – أفغانستان – الهند – روسيا البيضاء.

الدول التي لا تستقبل سائحين

ويمكن الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي، وكذلك تأشيرة الخروج وعودة عبر منصة مقيم الرسمية، وهناك العديد من دول العالم، التي لا تستقبل أي من السائحين على أراضيها، وذلك لأنها تفرض العديد من الإجراءات المشددة، من أجل الحد والعمل على التقليل من انتشار المرض، حيث تفرض قيود على المواطنين من جميع أنحاء العالم، بما فيها المواطنين السعوديين من السفر لأراضيها، ومن تلك الدول:

من دول أوربا تلك الدول: بلغاريا – سويسرا – لوكسمبورج – هولندا – السويد.

من دول قارة أفريقيا تلك الدول: بنين – الجزائر – لاوس – غينيا الجديدة – الكاميرون.

قائمة الدول الممنوعة من السفر للسعودية

قارة أسيا من دول قارة أسيا تلك الدول:

الصين – فيتنام – ميانمار – استراليا – اندونيسيا – تايلاند – اليابان – مالطة – ماليزيا – إيران – تركيا – أرمينا –اليمن – فنزويلا – أفغانستان.

وأخيرًا تحرص المملكة من خلال فرض تلك القيود من السفر لبعض الدول، إلى الحفاظ على المواطنين لديها، وذلك من أجل منع انتشار المرض، والعمل على الحد منه، خاصة مع زيادة عدد الحالات على مستوي العالم، وكذلك مع الموجة الثالثة القادمة من الهند.