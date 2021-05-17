شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 لخريجي الثانوية العامة عبر رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية

نستعرض معكم من خلال موقعنا ثقفني تفاصيل تسجيل والتقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442، وذلك بعدما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 1442، وذلك من أجل العمل في القطاعات الأمنية التي يسعى الكثير من الطلاب في التقديم بها لمكانتها الرفيعة والمرموقة في المجتمع، والالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 بكلية الملك فهد الأمنية، ولذلك تابعونا لمزيد من التفاصيل.

شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442

وعليه قد وضعت الإدارة العامة للقبول المركزي في كلية الملك فهد الأمنية العديد من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي قبول مبدئي بالكلية، وجاءت أبرزها كالآتي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم في المملكة بصورة دائمة، ويستثني من ذلك من نشأ مع والده اثناء خدمته بالخارج.

أن يكون المتقدم حسن السمعة والسيرة، وأن لا يكون لديه أي سجل جنائي أو محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون المتقدم لائق بدنياً وطبياً ولا يعاني من أي أمراض مزمنة، أو أمراض معدية.

أن يكون المتقدم حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة علمي أو شرعي، أو نظام المقررات طبيعي أو إنساني.

لا يتم قبول خريجي الثانوية العامة من الأعوام السابقة.

ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 80٪.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

لابد من اجتياز اختبار القدرات بمجموع لا يقل عن 70٪.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية بنجاح.

طريقة التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442

أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية علي ضرورة تقديم طلب أولي للتسجيل في كلية الفهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال بوابة أبشر توظيف، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 6/10/1442 هـ، حتي يوم الأحد الموافق 11/10/1442 هـ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ويجدر الإشارة أن طلبات الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، تتم من خلال بوابة أبشر توظيف بوزارة الداخلية، ولن يتم قبول أي طلبات إلا من خلال تلك المنصة، وعليه ليس على المتقدمين سوي الدخول وكتابة البيانات المطلوبة في الطلب والضغط على تسجيل، وانتظار موعد المقابلة.