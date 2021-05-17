نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديمات كليه الملك فهد الأمنية لحمله شهاده الثانوية العامه للدوره 65 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديمات كليه الملك فهد الأمنية تم الإعلان عنها من قبل وزاره الداخلية السعودية والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، كما أعلنت الوزارة أيضا حديثا علي صفحتها الرسمية عن رخصه القيادة الرقمية وكيفيه الحصول عليها علي الجوال بكل سهوله، والآن سوف نقوم بتوضيح شروط التقديم بالكلية وكيفيه التقديم للكليه خطوه بخطوه من خلال المقالة الأتية.

تقديمات كليه الملك فهد

أعلنت كليه الملك فهد عن فتح باب القبول بها لبرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية لجميع حاملي الشهادة الثانوية العامه رقم الدورة 65 بكليه الملك فهد وذلك بتعيينهم ضباط كما أعلنت الإدارة العامه للقبول المركزي بوكاله وزاره الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب القبول والتخرج للعمل في احدي القطاعات الأمنية وذلك من خلال الفترة التي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 6 شوال 1442 وحتي الأحد الموافق 11 شوال 1442 وذلك من الساعة العاشرة صباحا.

شروط القبول و التسجيل في الكلية

كما أعلنت الكلية عن الشروط الواجب توافرها في الطالب لكي يتم الالتحاق بها بنجاح، وهذه الشروط تكتمن في الأتي:

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية من ناحيه الأصل والمنشأ ويستثني من ذلك من نشا مع والده خارج المملكة أثناء خدمته.

يجب أن يكون الطالب لائق طبيا ونفسيا وسليم من أي أمراض معديه أو عاهات جسميه.

يجب أن يكون الطالب حاز علي الثانوية العامه بتقدير جيد.

أن يكون الطالب حسن السلوك وحسن السيرة ولا يكون محكوم عليه في أي جريمة مخله بالشرف.

يجب أن يكون الطالب غير متزوج من أجنبية.

يجب التقديم للكليه عن الحصول علي الشهادة الثانوية في نفس السنه.

كيفيه التقديم في كليه الملك فهد

أعلنت وزاره الداخلية عن طريقه وكيفيه التقديم إلي كليه الملك فهد الأمنية وذلك بعد حصوله علي الثانوية العامه واستيفاء الشروط التي تؤهله للالتحاق بالكلية وبعدها يتم الدخول خلال منصة ابشر توظيف التابعة لمنصة ابشر وإدخال البيانات المطلوبة منك وبعد التقديم الإلكتروني يتم تحديد موعد للاختبارات والكشف الطبي واستكمال باقي اجراءات الكلية ويجب علي الطالب اتباع شروط الكلية بالكامل لضمان التقديم والقبول.

وأخيرا وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون قمنا بشرح التفاصيل اللازمة للتقديم في الكلية مع التمنيات بالنجاح والتوفيق.