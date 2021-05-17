نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون تقسيط جرير | تقسيط بسعر الكاش جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم مكتبة جرير السعودية توفير إمكانية ايفون تقسيط جرير عن طريق برامج تقسيط جديدة، حيث تعتبر مكتبة جرير أحد أشهر المكاتب في السعودية، حيث تهتم المكتبة بتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالطلاب والأدوات التي يتم استخدامها في عملية التعليم، ويأتي هذا البرنامج تحت مُسمى تقسيط بسعر الكاش، حيث يتم شراء المستلزمات التي تحتاج إليها ثم تقوم بتسديد فاتورة تلك المستلزمات بسعر الشراء على دفعات شهرية مُحددة، وفيما يلي سنقوم بتوفير جميع المعلومات الخاصة لبرنامج تقسيط جرير ثم تقديم طرق التقسيط وفوائد هذا البرنامج.

شروط تقسيط جرير

وللتمتع ببرنامج تقسيط بسعر الكاش جرير فقد وضعت المكتبة عدد من الشروط التي يجب توافرها واستكمالها عند الشراء من المكتبة بالتقسيط والشروط هي:

أولا يلزم أن تكون قيمة المشتريات من مكتبة جرير أكثر من 1,500 ريال سعودي.

يلزم أن يكون المُستفيد يعمل إما بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

إذا كان المستفيد يعمل بالقطاع العام فجب ألا يقل الراتب الشهري له عن 3,500 ريال

للحصول على ايفون تقسيط جرير فيجب ألا يقل عمر المشتري عن 21 عاماً.

يُشترط على الموظف الحكومي أن يكون قد قضى 3 أشهر بمحل العمل.

أما بالقطاع الخاص، فيلزم أن يكون قد قضى عاماً كاملاً بمحل الوظيفة.

يجب أن يعلم المستفيد أن هناك بعض سياسات وشروط وأحكام خاصة عند حدوث أي عمليات إرجاع أو استبدال للمُشتريات.

فهذه هي جميع الشروط الخاصة للحصول على جوال اقساط من جرير والتي يجب أن تكون متوافرة بالمواطن قبل عملية الشراء من مكتبة جرير.

كما يمكنك بالحصول على جوالات بالتقسيط من تقسيط جرير الراجحي بهامش ربح 0%.

برامج تقسيط مكتبة جرير

يتوفر عدد من البرامج التقسيطية الخاصة بمكتبة جرير والتي يمكنك الاختيار بينهم على حسب حاجة المُستفيد، وهي:

برنامج تقسيط سريع من مكتبة جرير.

برنامج تقسيط بسعر الكاش والذي يحوي برنامج تقسيط ايفون جرير.

كما تُقدم المكتبة برنامج تقسيط سهل ومُيسر.

وتأتي فترت التقسيط الخاصة بتلك البرامج، حيث تبدأ من 6 أشهر إلى لتصل إلى 24 شهراً.

كما تقوم شركة باب رزق جميل بتوفير تمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر للمواطنين السعوديين.

ايفون تقسيط جرير

يمكنك الحصول على مميزات برامج التقسيط من خلال تصفح منتجات مكتبة جرير والحصول على الآيفون الذي ترغبه أو لاب توب أو بلاستيشين 5 وذلك يكون إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المكتبة بنفسك، ويتم الحصول على موافقة طلب التقسيط في خلال نص ساعة فقط، ويكون كالتالي:

يتم الدخول إلى منصة مكتبة جرير. قم بتسجيل الدخول إذا كنت ممتلكاً لحساب من قبل، أو قم بتسجيل الدخول كمستخدم جديد. عند التسجيل كمستخدم جديد يجب إدخال الاسم ثلاثياً ورقم الجوال، ورقم البطاقة الائتمانية الخاصة بالبنك الذي تتعامل معه مكتبة جرير مثل بطاقة مدى الراجحي أو بطاقة بنك سامبا وغيره. يختار المُستفيد المُستلزمات التي يحتاج إليها. بعد جمع جميع المشتريات، فيتم الضغط على “إتمام الطلب”. تقوم المكتبة بتوفير خيارات الدفع إما الدفع كاش، والذي يقوم بسحب المبلغ من البطاقة الذي قمت بإدخالها من قبل. أو قم باختيار برنامج التقسيط بسعر الكاش، والذي تُحدد بعد ذلك الفترة التي ستحتاج إليها للتقسيط والتي تبدأ من 6 إلى 24 شهراً.

فهذه هي جميع التفاصيل الخاصة بعملية الشراء بالتقسيط من مكتبة جرير بالسعودية سواء جوال اقساط من جرير أو تقسيط بلاستيشن أو لابتوبات أو أدوات مكتبية ورقية، وكل ذلك يتم توفيره خلال فترة زمنية قصيرة.