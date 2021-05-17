نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بدون دفعة اولي” تقسيط جوالات من زين الايفون وجالكسي بسعر الكاش بدون فوائد الشروط المطلوبة في المقال التالي
تقسيط جوالات زين، يسعي الآلاف من الراغبين بالحصول على تقسيط الجوالات من زين معرفة الشروط المطلوبة التي وضعتها شركة زين لتمكين العملاء من تقسيط الجوالات الايفون منها ايفون اكس وجوال ايفون 7 وايفون 7 بلس وايفون 8 وايفون 8 بلس، وكذلك جوالات سامسونج سواء جوالات سامسونج s8 وجالكسي s8 وجوال جالكسي s8 بلس وجوال جالكسي نوت 8 وغيرها من الأجهزة الحديثة بدون دفعة اولي وبدون فوائد، حيث تعتبر شركة زين أحد اهم واكبر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، منذ ان تأسست الشركة في عام 1983 استطاعت أن تحتوي على عدد كبير من المشتركين قد يصل لـ 45.2 مليون مشترك.
وأهم ما يميزها أنها تتيح لعملائها الكثير من العروض والخدمات خاصة على تقسيط الجوالات، ونحن من هذا المنطلق سنأخذكم بجولة عن كيفية شراء هواتف من زين وشروط تقسيط زين على الجوالات.
تقسيط جوالات زين
وهناك العديد من الشروط البسيطة التي وضعتها الشركة لعملائها لتقدم لهم سهولة في تقسيط الجوالات ولكن اولا يستوجب أن يكون لديك شريحة خط من الشركة واليكم شروط شركة زين لتقسيط الجوالات.
شروط تقسيط جوالات زين
- يشترط على العميل اختيار الهاتف الذي يرغب به ثم تقديم طلب للشركة.
- يشترط العميل على اختيار نظام شهري لسداد ثمن الجوال على مدار عام كامل ثم يتعاقد عليه.
- وفي حال اختيار جهاز غالي الثمن تقدم شركة زين إمكانية السداد الطويل.
- يشترط على العميل شراء خط زين ثم بدأ اختيار باقة من الباقات المختلفة من الشركة.
- يتم اضافة قيمة القسط الشهري على الفاتورة الشهرية للعميل.
مزايا شركة زين لتقسيط الجوالات
- تتيح الشركة إماكنية التقسيط للعميل بسعر الكاش.
- اختيار قيمة السداد الشهري التي تتناسب معه.
- توفير اي نوع جهاز يرغب به العميل.
- تقسيط بدون فوائد.
- تقسيط بدون دفعة اولي.
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