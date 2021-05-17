بلادي – الرياض :
حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكدًا أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
ودعا الصندوق كل مَن لديه معلومات حول هوية المنتحلين، إلى ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق “كلنا آمن”.
يذكر أن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة بلغت 1.5 تريليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بـ570 مليار ريال بنهاية عام 2015، ويعتزم الصندوق رفع أصوله بنسبة 567% بنهاية عام 2030م، لتصل إلى 10 تريليونات ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق الاستثمارات العامة يحذر من عمليات احتيال تتم بانتحال اسمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.