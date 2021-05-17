صندوق الاستثمارات العامة يحذر من عمليات احتيال تتم بانتحال اسمه

بلادي – الرياض :

حذر صندوق الاستثمارات العامة‏‎ ‎من أي تواصل ينتحل ‏اسمه ‏بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكدًا أن الصندوق لا يقدم ‏خدمات مباشرة للأفراد‎.‎

ودعا الصندوق كل مَن لديه معلومات حول هوية المنتحلين، إلى ‏ضرورة ‏الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق “كلنا ‏آمن”. ‏

يذكر أن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة بلغت 1.5 ‏تريليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بـ570 مليار ريال بنهاية عام ‏‏2015، ويعتزم الصندوق رفع أصوله بنسبة 567% بنهاية عام ‏‏2030م، لتصل إلى 10 تريليونات ريال.‏