“الداخلية”: تنفيذ حكم القـِتل قصاصاً في مواطن قتَل آخر طعناً بسكيِن في الطائف

بلادي – الرياض :

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الإثنين)، حكم القتل قصاصًا في مواطن قَتل آخر طعناً بسكين، وذلك في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة أن المدعو/ عادل بن أحمد بن محمد الزهراني، أقدم على قَتل/ عبدالقادر بن هجاد بن هباش الزهراني، وذلك بطعنه بسكين، ما أدى إلى وفاته.

وأبانت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

وأضافت أنه تم تأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القصَّر من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص، ثم أُلحق بالصك الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القصَّر من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني.

وأشارت إلى أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ الحكم اليوم.