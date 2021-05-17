المملكة صدَّرت للعالم شوكولاتة بـ215 مليون ريال في 2020

بلادي – الرياض :
أعلنت هيئة تنمية الصادرات أن المملكة صدَّرت للعالم منتجات شوكولاته بقيمة 215 مليون ريال عام 2020، من جملة واردات العالم من الشوكولاته، والتي بلغت ما يعادل 13 مليار ريال.
وكشفت بيانات الهيئة عن قائمة أعلى الدول المستوردة للشوكولاته من المملكة، والتي جاءت على رأسها الإمارات بـ 21%، ثم الكويت 16%، وحل اليمن ثالثًا بـ10%.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الدول الأكثر استيرادًا للشوكولاتة حول العالم بنسبة 23%، تلتها ألمانيا بـ13%، ثم بولندا بـ8%.
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