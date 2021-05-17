المملكة صدَّرت للعالم شوكولاتة بـ215 مليون ريال في 2020

بلادي – الرياض :

أعلنت هيئة تنمية الصادرات أن المملكة صدَّرت للعالم منتجات ‏شوكولاته بقيمة 215 مليون ريال عام 2020، من جملة واردات ‏العالم من الشوكولاته، والتي بلغت ما يعادل 13 مليار ريال.‏

وكشفت بيانات الهيئة عن قائمة أعلى الدول المستوردة للشوكولاته من ‏المملكة، والتي جاءت على رأسها الإمارات بـ 21%، ثم الكويت 16%، وحل اليمن ثالثًا بـ10%.‏

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الدول ‏الأكثر استيرادًا للشوكولاتة حول العالم بنسبة 23%، تلتها ألمانيا ‏بـ13%، ثم بولندا بـ8%.‏