بعد رفع تعليق السفر.. “الخطوط السعودية” تستأنف تشغيل رحلاتها إلى 43 وجهة دولية

بلادي – الرياض :

استأنفت الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الإثنين)، تشغيل رحلاتها الدولية عبر 43 محطة دولية في 30 وجهة حول العالم، وذلك بعد بدء سريان قرار وزارة الداخلية برفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وأكدت الخطوط السعودية أنها ستسير كل أسبوع 153 رحلة مجدولة من الرياض، و178 رحلة من جدة، وسيتم استئناف أولى الرحلات الدولية المغادرة من المملكة انطلاقاً من الرياض إلى حيدر آباد، وانطلاقاً من جدة إلى دكا، أما أول رحلاتها الدولية القادمة إلى المملكة فستكون رحلة القاهرة إلى الرياض ورحلة جاكرتا إلى جدة.

وأشارت إلى استعدادها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، مبينة أن الرحلات من وإلى مدينة جدة سيتم تسييرها من صالة 1 في مطار الملك عبدالعزيز.

من جانبه، أوضح مدير عام المؤسسة العامة للخطوط السعودية إبراهيم العُمر، أنه جرى تسيير أكثر من 100 ألف رحلة نُقل من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف منذ بداية الجائحة، ما يؤكد على جاهزية الشركة وعدم توقف رحلاتها.

وأضاف أن الخطوط تطبق أكثر من 50 إجراء وقائيًا في كل مراحل تجربة الضيف، ولم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا طيلة الفترة الماضية، كما تواصل تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.