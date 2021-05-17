‎تُوفيت جراء ‏كورونا.. وصية مؤثرة من معلمة لم تنجب لزميلاتها

بلادي – الرياض :

توفيت المعلمة بإدارة تعليم مكة، سوزان المصري، جراء ‏إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تاركة خلفها وصية لزميلاتها ‏وطالباتها بالدعاء لها بالرحمة، إذ إنها لم تنجب بنيناً ولا بناتاً ليدعوا لها.‏

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وقالت في وصيتها، التي كتبتها في خضم معاناتها من الإصابة إذ كانت تحت ‏جرعات الأكسجين: “إذا خرجت بالسلامة فهذا من فضل الله، وإن ‏أخذ الله وديعته فلله الحمد”.‏

وتابعت: “أنتم أملي إذا انقطع عملي.. أوصيكم أنتم وبناتكم ‏بالدعوة لي بالرحمة، فأنا لم أنجب أبناء ولا بنات ليدعون لي ‏بالرحمة”.‏

وختمت المعلمة بمدرسة الثانوية (12) بمكة المكرمة: “وصيتي لا تنسوها”.‏