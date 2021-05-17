ضبط 3.5 طن من البرتقال والليمون الفاسد قبل توزيعها بالدمام

بلادي – الرياض :
تمكنت أمانة منطقة الشرقية من ضبط 3.5 طن من البرتقال والليمون الفاسد، ومصادرتها قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.
جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي شنتها الإدارة العامة للأسواق بالأمانة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع للتأكد من سلامة الأغذية.
وذكر المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أنه تم مصادرة كامل الكمية الفاسدة قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالف.
وأشار إلى أن الأمانة تواصل أعمالها الرقابية بالأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين، داعيا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات (940).
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