الأمطار تخلف أضرارا بالغة في أحد طرق جازان .. والأهالي: الطرق البديلة بعيدة

بلادي – الرياض :

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة العيدابي التابعة لمنطقة جازان، في انهيارات وقطع أحد الطرق المؤدية لقرى مصيدة وجبحة في المحافظة.

وأوضح علي جابر الغزواني أحد سكان تلك القرى لـ”أخبار 24″ أن ‏الطريق الواصل بين جبل مصيدة وجبحة ومنها للعيدابي تعرض للتلف بسبب الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأضاف أنه تم رفع بلاغ للجهات المختصة بحالة الطريق منذ أسبوعين إلا أنه لم يجدّ جديد في أمر الطريق.

وبين أن ‏الطريق لم يعد سالكاً؛ وأن النزول من خلال الطريق يكون بصعوبة عالية وأن الصعود عبر الطريق مستحل جداً؛ موضحًا أن من يريد الوصول لقرى مصيد عليه سلك طريق بعيد للوصول إليها.