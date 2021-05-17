absher.sa رابط كلية الملك فهد الأمنية 1442 شروط التسجيل في دورة العلوم الأمنية

رابط كلية الملك فهد الأمنية 1442 لتقديم الطلاب من خريجي المرحلة الثانوية؛ للالتحاق بدورة العلوم الأمنية ضباط، حيث أعلنت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عن مواعيد فتح التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية خلال شهر مايو الجاري، كما أعلنت شروط التقديم في كلية الملك فهد، حيث يقع على عاتق إدارة القبول والتسجيل كافة إجراءات وإرشادات القبول للطلاب، والحفاظ على السجلات الأكاديمية متبعة في ذلك أحدث الأساليب والأدوات العلمية.

رابط كلية الملك فهد الأمنية 1442

يتم التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية دورة العلوم الأمنية من خلال رابط كلية الملك فهد عبر منصة أبشر للتوظيف absher.sa التابعة لوزارة الداخلية، وقد حددت إدارة القبول مواعيد التقديم في كلية الملك فهد الأمنية، على أن يبدأ التسجيل غدًا الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021، الموافق هجريًا 6 شوال 1442، كل أن يستمر التقديم حتى الأحد القادم الموافق 23 مايو، 11 شوال.

شروط التسجيل في كلية فهد الأمنية 1442

أشارت الإدارة العامة للقبول المركزي إلى الشروط الواجب استيفاؤها عند التسجيل في كلية الملك فهد، كالتالي:

يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية ونشأ في السعودية، ولكنها استثنت من نشأ مع والديه خارج الأراضي السعودية بسبب ظروف عمل الوالد.

يجب أن يكون ذو سمعة جيدة وحسن الأخلاق، وألا يكون محكوم عليه في جرائم تخل بالأمانة والشرف.

أن يجتاز الكشف الطبي ويكون خالي من الأمراض والعاهات الخلقية، وأن يكون تناسق في الوزن مع الطول.

أن يكون الكشف الطبي صادر عن اللجنة الطبية المعتمدة.

يشترط أن تكون شهادة الثانوية “علي، شرعي” أو بنظام المقررات “طبيعي، إنساني”.

يجب أن يكون الطالب المتقدم من خريجي المرحلة الثانوية للعام الحالي انتظام نهاري.

يشترط معادلة الشهادة من وزارة التعليم الثانوي في حالة كانت صادرة خارج مدارس المملكة.

يجب أن يكون عمر الطالب في بطاقة الهوية للعام الحالي 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

يجب ألا يقل المعدل التراكمي عن 80%.

أن يجتاز اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 70، واجتياز الاختبار التحصيلي “علمي، العلوم الطبيعية”.

ألا يكون سبق وقد فُصل من الكليات العسكرية لأي سبب.

أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات القبول المختلفة.

ألا يكون المتقدم متزوج من أجنبية.

في النهاية نكون قدمنا شروط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442 كما حددتها إدارة القبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية، ورابط كلية الملك فهد.