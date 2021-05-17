نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 لحملة الثانوية ورابط التسجيل أبشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط كلية الملك فهد الأمنية للثانوية 1442 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار ورصد تفاصيل عن شروط قبول كلية الملك فهد الامنية للثانوي حيث أعلنت كلية الملك فهد الأمنية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية العامة للعمل للعمل بعد التخرج في القطاعات الأمنية بمختلف مناطق المملكة السعودية، وذلك وفقاً للفترة الزمنية المُعلنة والضوابط التي سنوضحها أدناه، بالإضافة إلى شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442.

شروط كلية الملك فهد الأمنية

شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية موعد تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 لحملة الثانوية عبر أبشر توظيف لتبدأ من الثلاثاء بتاريخ 1442/10/06هـ الموافق 2021/05/18م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1442/10/11هـ الموافق 2021/05/23م.

وقبل أن نتعرف على شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442، أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه يجب على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها، كما أكدت أن شروط تقديم تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، انساني) ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابق.

أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في الثانوية العامة.

ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي القادم بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة.

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%).

أن يؤدي الاختبار التحصيلي للمسار (العلمي / العلوم الطبيعية) في الوقت المحدد له.

يُشترط ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

يُشترط أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية

ومن خلال رابط أبشر للتوظيف https://jobs.sa، يمكنكم التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 لحملة الثانوية، كما يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل، وسوف نتابع معكم أهم الأخبار عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية للثانوي وموعد إجراء الكشف الطبي والمقابلات الشخصية.