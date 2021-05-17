نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إجراءات السفر للمسافرين خارج المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية اليوم الدليل الإرشادي للمسافرين، حيث أن يجب على جميع المواطنين السعوديين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، ولذلك تم الايضاح على أن يوجد عدة إجراءات جديدة للمسافرين ولذلك سوف نوضح من خلال موقع ثقفني العديد من الإجراءات، ولذلك يمكن على جميع المواطنين السفر إلى الخارج، حيث أن يجب أتباع الخطوات التي نوضحها أثناء الدخول على المطار، وهذا يعد أمر ضروري لكافة الاشتراطات المحددة من قبل الجهات المختصة.

أبرز الإصدار الجديد لسفر المواطنين :

أن يكون السفر للفئات المستحقة للسفر. الدخول للمطار لمن يحمل تذاكر السفر. يجب على المسافر التأكد من كافة المتطلبات الصحية. يجب على المسافر التوجه إلى المطار قبل ميعاد الطائرة بوقت كافي. يجب التأكد من الحالة الصحية عند بوابات الدخول إلى صالات المطارات. على أن لا تزيد درجة الحرارة هم 38 درجة مئوية.

ومن الجدير بالذكر أن يجب على المسافر التأكد من جميع المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة، والامتثال لأى تدابير احترازية، ولذلك يجب على جميع المسافرين التوجه المسافرين على التوجه للمطار، ولذلك تم الايضاح على أن يجب استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، حتى لا يتجاوز عدد استخدام الأوراق النقدية، ولذلك يجب على جميع المواطنين المسافرين الالتزام بالتصعيد على حسب مناطق المقاعد للطائرة، حيث أن يجب أتباع التعليمات والإرشادات الموجه، والتباعد الجسدي بين المسافرين وبعضهم.

بالإضافة إلى ذلك كافة الملاحين والركاب داخل الطائرة يجب ارتداء الكمامات والقاذفات خلال فترة الرحلة، ويجب عليهم المحافظة على التباعد الاجتماعي على قدر الإمكان، ولذلك أثناء العلاوة تقديم كافة الوجبات السريعة والمبيعات أثناء الرحلة، وفي حالة وجود مصلى داخل الطائرة يجب إغلاقها.

ومن المؤكد أن الإجراءات اللازمة المتخذة في حالة وجود حالة الاشتباه بهذا الفيروس، حيث أن يجب أن تخصيص بعض المقاعد كحجر للتعامل مع حالات الطوارئ، بالإضافة إلى ذلك أن يجب تعيين أحد أفراد الطاقم لكي يتم التعامل مع المشتبه فيه، ولذلك في هذه الحالة أثناء الوصول يجب تسليم كافة الأمتعة الخاصة بالمريض وهذا حسب الإجراءات المتبعة.