رابط كلية الملك خالد العسكرية وشروط التسجيل بالكلية للعام الدراسي الجديد 1443

رابط كلية الملك خالد العسكرية هو رابط يزداد مؤشرات البحث عنه في مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية، حيث قامت وزارة الحرس الوطني في خلال الساعات القليلة الماضية بالإعلان عن بدء قبول طلبات التسجيل لجميع خريجي المؤهلات الجامعية والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443 هجريه، وتعد هذه الكلية من أهم الكليات التي توجد في المملكة العربية السعودية والتي يرغب العديد من الطلاب من الالتحاق بها من حاملي المؤهلات الجامعية أو طلبة الثانوية العامة، وتم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها للطلبة عند التسجيل في الكلية وضرورة اتباع الخطوات الأزمة للتسجيل بطريقة صحيحة لنجاح عملية التسجيل.

رابط كلية الملك خالد العسكرية

أشارت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الطلاب حاملي المؤهلات الجامعية والمتقدمين للالتحاق بكلية الملك خالد وهي كالتالي:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية، علي أن يتم استثناء الطلبة المقيمين مع والدهم في خارج المملكة العربة السعودية أثناء تأدية مهام خدمة الوطن.

يجب أن يكون المتقدم للالتحاق الكلية متزوجاً من سيدة أجنبية غير سعودية.

أن يكون حسن السير والسلوك طيب السمعة، وليس له أي أحكام سابقة أو جناية مخلة بالشرف.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 عاماً عند التقديم في جميع التخصصات الموجودة بالكلية.

يجب ألا يكون الطول اقل من 165 سم، و أن يكون الوزن مناسباً مع الطول.

يجب أن يكون الطالب حاصلاً علي تقدير لا يقل عن جيد في الشهادة الجامعية.

يجب علية اجتياز جميع اختبارات القدرات التي يتم انعقادها في الكلية بواسطة المركز الوطني للقياس .

علي حاملي الشهادات الجامعية من خارج المملكة العربية السعودية تقديم معادلة للشهادة التي تم الحصول عليها من قبل وزارة التعليم.

الشروط الواجب توافرها للالتحاق بالكلية لخريجي الثانوية

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر الطالب عند التقديم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 22 عام.

يجب أن يكون الطالب اجتاز اختبار القدرات علي ألا تقل درجاته عن 60 درجة.

يجب أن يجتاز الطالب الاختبار التحصيلي الذي يتم في المركز الوطني للقياس.

النجاح في اختبار اللغة الأجنبية.

النجاح في اختبارات اللياقة البدنية والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

أن يكون الوزن مناسباً للطول.

كلية الملك خالد العسكرية وموعد التقديم

يبدأ تسجيل بكلية الملك خالد يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 شوال 1442 هجرية، والموافق 19 من مايو 2021 ميلادية في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر حتي يوم الأحد 11 شوال والموافق 23 مايو حتي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.