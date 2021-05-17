نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط كلية الملك فهد الأمنية لبدء التسجيل في دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 لحملة شهادة الثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت عملية البحث في الوقت الحالي حول رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية بعد أن تم الإعلان عن بدء التسجيل في الدورة الخمسين لتأهيل الضباط من خلال العمل في المواقع الأمنية المختلفة، خلال الإدارة العامة للاستقبال المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، علي أن تتم عملية التسجيل من خلال بوابة أبشر وزارة الداخلية، كما يجب أن يكون المتقدمين من خريجي الجامعات الحاصلين علي درجة البكالوريوس بداية من العام الدراسي 1439 – 1440 هـ وحتي العام الدراسي 1440 – 1441 هـ، أما عن بداية التسجيل فتبدأ يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري الموافق 18 شوال 1441 وينتهي بعد 6 أيام فقط أي يوم 24 من نفس الشهر الجاري.

التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية العامة

تعلن كلية الملك فهد الأمنية عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الشهادة الثانوية، خريجي العام الدراسي الحالي، كما أوضحت الإدارة العامة بوكالة وزارة الداخلية شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالدورة رقم 65 بالكلية، كما أشارت إلى أنه لن يتم قبول خريجي الدفعات السابقة.

رابط كلية الملك فهد الأمنية دورة تأهيل الضباط الجامعيين

وفي حالة التسجيل للطلاب الجامعيين يجب اتباع الشروط كما أن عملية التسجيل تتم فقط من خلال التسجيل علي بوابة أبشر وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ويمكن أيضاً التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1442 موعد وشروط التسجيل.

خطوات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

يمكن التسجيل عبر بوابة التوظيف علي الحساب الخاص بك أو إنشاء حساب جديد علي الموقع الإلكتروني للسماح بالدخول علي شعار تسجيل كلية الملك فهد الأمنية ثم اختيار دورة تأهيل الضباط الجامعيين الخمسين، والتأكد من كتابة بياناتك بشكل صحيح حتي لا يتم إهمال الطلب المقدم للقبول.

شروط التسجيل في كلية الملك فهد

يمكن الدخول علي الرابط التالي لمعرفة كافة شروط تسجيل خريجي الجامعات في دورة تأهيل الضباط.

الشروط العامة للتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية

هناك عدد من الشروط الأساسية والتي يجب علي جميع الطلال الراغبين في الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية الالتزام بها وهي كالآتي:-