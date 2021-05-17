الاستعلام عن متوفي بالاسم من خلال موقع أمانة المدينة المنورة بالمملكة يرغب الكثير من الناس في معرفة وسيلة للاستعلام بها عن أي شخص، هل هو على قيد الحياة أم لا، وفرت الحكومة السعودية الطريقة التي تساعد في معرفة معلومات بعض الأشخاص إذا كان متوفيا أو على قيد الحياة، ويتم ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، فما عليك إلا فتح الموقع وكتابة الاسم صحيح كاملا، فعملت الحكومة السعودية بتحديد صفحة مجزئة بيها كل أقسام المملكة فيمكن أن تعرف معلومات كثيرة عن أشياء كثيرة من خلال الإنترنت في كل مدينة بالمملكة، وعملت المملكة هذا النوع من التقنيات لتواكب التطورات التكنولوجية عن طريق منظومة إلكترونية تساعد المواطن السعودي، ومن خلال موقعنا وهذا التقرير سوف نعرف كيف نستعلم عن أي شخص بالمملكة.

الاستعلام عن متوفي بالاسم من خلال موقع أمانة المدينة المنورة بالمملكة

للاستعلام عن متوفي بالاسم من خلال موقع أمانة المدينة المنورة بالمملكة يجب اتباع خطوات للمعرفة:

على سبيل المثال إذا كان الشخص من المدينة المنورة، فنقوم بالدخول على موقع أمانة للمدينة المنورة. الضغط على الخدمات الإلكترونية. سيظهر لك العديد من الخيارات في القائمة، الضغط على الخدمات الفردية. ثم اختيار الاستفسار عن الوفيات. ستظهر لك صفحة الاستعلامات وبها معلومات الشخص فيجب وضعها بطريقة صحيحة. ستظهر صفحة بها كل المعلومات إذا كان متوفيا.

نموذج الاستعلام عن متوفي بالاسم في المملكة

الدخول على النموذج وكتابة الاسم رباعيا أو خماسيا أو ما تحفظه من الاسم. كتابة الهوية الوطنية للمتوفي إن وجدت. يقوم الموقع بالبحث عن يوم الوفاة ووقت الدفن. إدخال جنسية المتوفي، ومان المقبرة التي دفن فيها. إن وجدت هذه المعلومات قمت بإدخالها ، أما إذا كانت غير متوفره يكفي الاسم ولكن يجب أن يكون صحيحا. ثم قم بالضغط على نبحث ، ستظهر لك الصفحة فيها جميع البيانات.

ما هي اهم الأهداف في الاستعلام عن متوفي

أولا توفير كافة الخدمات لجميع المواطنين بالمملكة. توفير للوقت في البحث في السجلات ومواكبة التكنولوجيا الموجودة. السرعة في تنفيذ الأمر بسرعة وسهولة ويسر. المحافظة وعلى هوية كل مدينة بالمملكة.

خدمات موقع أمانة المدينة المنورة بالمملكة

طريقة استخراج الرخص والأوراق والمستندات المطلوبة ومصاريف الدفع وخطوات عمل الرخصة. وضع العديد من الوظائف المتوفرة التي تساعد أي مواطن بالحصول على وظيفة. البحث عن أي خدمة متاحة لأي مواطن من الخدمات المتوفرة على الصفحة. يقوم الموقع بتحديث البيانات حتى يطلع المواطن على القوانين الجديدة. وأخيرا من الخدمات المقدمة معرفة كل المعلومات عن مواطن متوفيا وكافة التفاصيل وحتى مكان العزاء.

ما هي الفائدة من الاستعلام عن متوفي