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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي في المقال التالي
تهدف وزارة الشئون البلدية والشئون الريفية والإسكان بالمملكة العربية السعودية إلى تمكين المواطنين ذوي الدخل المنخفض وبخاصة فئة الشباب، ومن أجل ذلك قامت الوزارة بالإعلان عن مبادرة منح قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي، وهذه المبادرة متاحة فى كافة أنحاء المملكة ونستعرض فى التقرير التالي الشروط التي يجب أن تتوافر فى مقدم الطلب للحصول على قطعة الأرض، وخطوات التقديم للحصول على قطعة الأرض المطلوبة، وطريقة تقديم الطلب إلكترونيا، وطريقة الاستعلام عن الطلب.
شروط الحصول على قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي
للحصول على قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي حدد وزارة الشئون البلدية والإسكان مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر فى مقدم الطلب حتي يمكن الموافقة على حصوله على قطعة أرض مجانية وهذه الشروط تتضمن ما يلي:-
- أن لا يقل سن مقدم الطلب عن 18 عام.
- إذا كان مقدم الطلب امرأة مطلقة أو أرملة يجب أن لا يقل عمرها عن 25 عام.
- يتم تقديم الطلب إلكترونياً من خلال موقع وزارة الشئون البلدية والريفية والإسكان.
- بعد تقديم الطلب يتم متابعة الطلب من خلال موقع الوزارة لمعرفة الأوراق المطلوبة وكذلك الموافقة على الطلب أو رفضه.
خطوات تقديم طلب الحصول على الأرض المجانية
للحصول على قطعة الأرض المجانية من الديوان الملكي السعودي يتم تقديم طلب إلكتروني على موقع وزارة الشئون البلدية والشئون الريفية والإسكان ولكن بعد توافر الشروط السابق ذكرها ويمكن تقديم الطلب بالخطوات التالية:-
- الدخول على رابط موقع وزارة الشئون البلدية والشئون الريفية والإسكان بالمملكة العربية السعودية.
- ضمن قامة البرامج والمبادرات يتم اختيار “سكني”، ثم الضغط على مستفيد.
- بعدها يتم الضغط على “تسجيل الدخول”، ويمكن كذلك تسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد.
- بعد تسجيل الدخول يتم إدخال البيانات بدقة وهي الاسم بالكامل، وعنوان السكن، وكافة التفاصيل والمعلومات التي تُطلب منك.
- يتم كتابة الدخل الشهري لمقدم الطلب، ثم الضغط على “الأراضي المجانية”، ثم رفع المستندات المطلوبة من مقدم الطلب على الموقع، وبعدها اختيار حفظ، وسوف يتم إرسال الطلب للمراجعة.
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