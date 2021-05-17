موعد بدء الدراسة في السعودية للعام الجديد 1443 وجدول الإجازات الرسمية

مرّ نحو ثلاثة أسابيع على بداية إجازة نهاية العام الدراسي الماضي 1442م، فيما يتساءل كثير من الطلاب عن موعد بدء الدراسة في السعودية للعام الجديد 1443هـ، وذلك بعد انتهاء الإجازة الصيفية التي بدأها الطلاب في 17 رمضان الجاري، الموافق 29 أبريل 2021م، إذ حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خريطة الدراسة للعام الجديد، ليسترشد بها الطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمون في جميع أنحاء المملكة، وهو يتضمّن موعد انطلاق الدراسة وتواريخ الاختبارات والإجازات الرسمية.

واعتمدت وزارة التعليم السعودية، التعليم الأونلاين، عبر منصة مدرستي madrasati، وغيرها من القنوات التعليمية، عقب ظهور جائحة كورونا، إذ قررت عددًا من الإجراءات الاحترازية كانت هذه واحدة منها، لحماية أطراف العملية التعليمية من الإصابة بالفيروس التاجي.

موعد بدء الدراسة في السعودية للعام الجديد 1443

ويأتي موعد بدء الدراسة في السعودية للعام الجديد ١٤٤٣هـ، في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي ظهرت في مارس من العام الماضي 2020م، واضطرت الحكومة السعودية على إثرها غلق المدارس والجامعات ودور التعليم والتدريب في جميع أنحاء المملكة، كجزء من خطتها للحد من انتشار الوباء، فيما يأتي التقويم الدراسي للعام الجديد 1443، على النحو التالي:

بداية الفصل الدراسي الأول، في 21 محرم 1443هـ، الموافق 29 أغسطس 2021م. بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول، في 15 جمادي الأول 1443هـ، الموافق 19 ديسمبر 2021م. بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، 13 جمادى الآخرة 1443هـ، الموافق 16 يناير 2022م. استئناف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر، في 7 شوال 1443هـ، الموافق 8 مايو 2022هـ. بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443هـ، في 21 شوال 1443هـ الموافق 22 مايو 2022م.

الإجازات الرسمية في العام الدراسي الجديد 1443

أما بالنسبة للإجازات الرسمية في العام الدراسي الجديد 1443هـ، والتي ينتظرها الطلاب والمعلمون في كل عامٍ، فتأتي وفق الجدول التالي بالتاريخ الهجري والميلادي: