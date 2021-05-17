نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية السعودية تنشر لائحة عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدور هذه المقالة حول أن الداخلية السعودية تنشر لائحة عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية، حيث أقرت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بقرارات رسمية قد تكون خاصة بجميع الإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا، حيث قررت منع انتظار الزبائن داخل المحل بإنه تستطيع تنظيم فترات العمل من خلال عمل جدول للموظفين بحيث يقل عدد الأشخاص في جميع الأوقات، وذلك تنفيذاً للبروتوكولات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين، حيث تم التشديد على كل من يخالف القرارات الاحترازية مع إلزام جميع العاملين في المحلات التجارية والمولات بتلقى اللقاح كل ٧ أيام، ومن خلال مقالتنا نعرض لكل متابعينا من خلال موقع ثقفني عن انخفاض مبشر في الإصابات وعودة للحياة تدريجية

انخفاض مبشر فى الإصابات وعودة تدريجية للحياة

من خلال ما جاءت فى وزارة الصحة حيث تم رفع حظر التجوال في المملكة وتم العودة للحياة بشكل تدريجي، حيث تم الاستعداد للحياة الطبيعية في جميع أرجاء المملكة وتم عودة جميع الأنشطة العادية وأيضاً تم فتح جميع المصالح والمؤسسات الحكومية وأيضاً الخاصة أمام الموظفين والمواطنين.

السماح بفتح الأنشطة الاقتصادية والمولات

فى المملكة العربية السعودية سمحت بفتح الأنشطة الاقتصادية والمولات وذلك مع الأخذ الإجراءات الأحترازية ففتحت بعض من الأنشطة الاقتصادية والتجارية الجديدة وأيضاً قررت فتح صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي والمراكز الترفيهية ومحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية ومع كل هذا الأخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

لائحة عقوبات المخالفات الجديدة

وضعت كل العربية السعودية لائحة عقوبات المخالفات الجديدة وتكاد أن تكون هى:

١٠.٠٠٠ ريال وضعتها السعودية عقوبة عندما ترى التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها. وأيضاً وضعت عقوبة ١٥.٠٠٠ ريال عندما ترى التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات. وأيضاً وضعت ٤٠.٠٠٠ ريال للتجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها. ووضعت ٥٠.٠٠٠ ريال لأى تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء.

ولذلك سوف نكون وضحنا لكل متابعينا من خلال موقع ثقفنى عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية لتجنب فيروس كورونا وآيضآ لائحة العقوبات التي وضعتها لكل من يخالف ولم يأخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.