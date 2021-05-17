شروط وخطوات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية1442

التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1442 يعد من ضمن الأشياء التي يسعي إليها الكثير من الشباب في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية حيث إن التقديم في هذه الكلية أمر يهم كل الحاصلين علي شهادة جامعية في المملكة أجل الحصول علي وظيفة في مكانة مميزة بعد التخرج مباشرة من الكلية.

التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

كلية الملك خالد الأمنية تعتبر واحدة من ضمن الكليات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة ويعمل الخريجين منها في قوات الحرس الوطني بعد التخرج، ويقوم الطالب في الكلية بدراسة العلوم العسكرية وبعض الوسائل البدنية والتدريبات العسكرية الهامة ويحصل بعد التخرج علي بكالريوس العلوم العسكرية ويتخرج برتبة ملازم.

شروط كلية الملك خالد

وضعت الكلية عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:

يجب إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية من أبويين سعوديين.

يشترط إن يكون نشاء وتربي مع اسرتة داخل المملكة العربية السعودية.

إن يكون حاصل علي شهادة جامعية علي الأقل حتي يتم قبولة.

يجب أن لا يتخطي عمر المتقدم عن 27 سنة وبالنسبة للحاصلين علي شهادات طبية يجب إن لا يزيد عمرة عن 30 سنة.

إن يكون ذات مستوي عالي من اللياقة البدنية.

يشترط إن يكون غير مسجل علية أي من القضايا الجنائية أو التي تخل بالشرف والأمانة.

إن يكون المتقدم في طول لا يقل عن 170 سم وتناسب الطول مع الوزن.

يشترط إن لم يسبق له الزواج من فتاة اجنبية.

طريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 2021

سيتم فتح باب التقديم في الكلية يوم الثالث والعشرين من مايو ويتم التسجيل في الكلية إلكترونياً عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي: