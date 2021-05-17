حاليا فتح التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 شروط التقديم بكلية الملك فهد الأمنية

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موعد التقديم في كلية الملك فهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية 1442 حيث تعتبر من أهم وأكبر الكليات داخل المملكة العربية السعودية والكليات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية السعودية ومن خلال هذه المقال سنعرض لكم المواعيد التي وضعتها الكلية الأمنية للتقديم والالتحاق بها.
كلية الملك فهد الأمنية 1442
تعتبر كلية الملك فهد الأمنية من الكليات المهمة داخل المملكة العربية السعودية التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي تأسست عام 1935م وتقع علي طريق خريص بشرق العاصمة السعودية بالرياض لتأهيل الطلاب للمشاركة في الكلية والقطاع العسكري داخل المملكة العربية السعودية .
تقديم كلية الملك فهد الأمنية
لقد أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن موعد القبول العسكري لكافة الطلبة والقبول المركزي في وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن بدء وفتح باب التقديم للطلبة والمؤهلات الثانوية العامة وخريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الدفعة رقم 65 والعمل في مختلف قطاعات عسكرية وأمنية داخل المملكة العربية السعودية بعد الحصول علي شهادة التخرج العسكرية من الكلية .
شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية
لقد قامت كلية الملك فهد الأمنية عن عدة شروط للالتحاق بالكلية وهي كالتالي :
- يجب أن يكون المتقدمين سعوديين الجنسية حيث النشأ
- يجب أن يكون المتقدم حسن الخلق والسمعة ولا تم الحكم عليه في قضية تمس الشرف أو وقع تحت طائلة القانون السعودي.
- يجب أن يكون المتقدم سليم معافي بدنيا وخالي من الأمراض المعدية والعاهات والتشوهات
- يجب أن يكون المتقدم معافي من الأمراض العقلية .
- طالبت الكلية ووضعت شرط تناسب الطول مع الوزن وفقا للائحة طبية وضعتها الكلية
- لا يتم قبول أي كشف طبي من خارج اللجنة الطبية الموضوعة من قبل اللجنة الطبية التابعة للكلية الأمنية
- يجب أن يكون المتقدم خريج العام الحالي ولن يتم قبول الطالبات من الأعوام السابقة
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