حاليا فتح التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 شروط التقديم بكلية الملك فهد الأمنية

موعد التقديم في كلية الملك فهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية 1442 حيث تعتبر من أهم وأكبر الكليات داخل المملكة العربية السعودية والكليات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية السعودية ومن خلال هذه المقال سنعرض لكم المواعيد التي وضعتها الكلية الأمنية للتقديم والالتحاق بها.

كلية الملك فهد الأمنية 1442

تعتبر كلية الملك فهد الأمنية من الكليات المهمة داخل المملكة العربية السعودية التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي تأسست عام 1935م وتقع علي طريق خريص بشرق العاصمة السعودية بالرياض لتأهيل الطلاب للمشاركة في الكلية والقطاع العسكري داخل المملكة العربية السعودية .

تقديم كلية الملك فهد الأمنية

لقد أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن موعد القبول العسكري لكافة الطلبة والقبول المركزي في وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن بدء وفتح باب التقديم للطلبة والمؤهلات الثانوية العامة وخريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الدفعة رقم 65 والعمل في مختلف قطاعات عسكرية وأمنية داخل المملكة العربية السعودية بعد الحصول علي شهادة التخرج العسكرية من الكلية .

شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية

لقد قامت كلية الملك فهد الأمنية عن عدة شروط للالتحاق بالكلية وهي كالتالي :