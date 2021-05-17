عبداللطيف جميل للسيارات يقدم عروض تقسيط سيارات بدون كفيل في المملكة العربية السعودية لا تقاوم فهذه الوكالة الرائعة تقدم العروض لعام 2021 على مجموعة من السيارات، سننشر اليوم عروض عبداللطيف جميل 2020 على سيارات سوزوكي بعدما نشرنا في تقرير سابق عن عروض تويوتا عبداللطيف جميل التي أحبها الجميع.

عروض عبداللطيف جميل للسيارات بدون كفيل أقل من 2000 ريال

يقدم عبداللطيف جميل للسيارات مجموعة من العروض بالتقسيط والتمويل من خلال عروض التأجيل التمويلي عبر الفروع المنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، والجميل في العرض أنه بدون كفيل، وبدون دفعة أولى ومعتمد من الهيئة الشرعية في السعودية، وبدون المصاريف الإدارية، بل تدفع الوكالة الإيجار الشهري الأول والثاني والمحتسب على أساس 60 شهر على حسب العرض.

عروض السيارات تقسيط عبداللطيف جميل للسيارات بدون كفيل أقل من 1000ريال

عرض سيارة سوزوكي ديزاير 2021 جي ال 1.2 وبالدفعات الشهرية 803 ريال سعودي وفترة سداد 60 شهر.

عرض على سيارة سوزوكي ديزاير 2021 جي ال اكس 1.2 بدفعات شهرية تصل لـ 832 ريال سعودي، وفترة سداد 60 شهر.

سيارة سوزوكي بالينو 2021 ايه تي جي ال بي تي اللوي بدفعات شهرية تصل لـ 902 ريال سعودي مع فترة سداد خمس سنوات يعني ستين شهر.

سيارة سوزوكي باليون 2021 ايه تي جي ال اكس بي تي اللوي بدفعات شهرية تصل لـ 989 ريال سعودي وفترة سداد تصل لـ خمس سنوات.

تقسيط سيارة سوزوكي كياز 2021 ايه تي جي اللوي بدفعات شهرية تصل لـ 975 ريال سعودي بفترة سداد تصل لـ 60 شهر.

عروض السيارات تقسيط عبداللطيف جميل للسيارات بدون كفيل أقل من 2000 ريال