نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي عيدكم عيدين مصرف الراجحي .. التمويلات المشمولة بعرض بنك الراجحي في المقال التالي

تمويل شخصي عيدكم عيدين هو عرض تم إطلاقه في عيد الفطر السعيد، حيث أصدر مصرف الراجحي هذا العرض لتخفيض نسب جميع التمويلات، وأصدر هذا العرض تحت مسمى دون رسوم إدارية دون رسوم تقييم، ونسبة ربح تنافسية، ويحتوي هذا التمويل على التمويل السيارات والتمويل العقاري وسداد المديونية وتحويل الدولي وبطاقة الائتمان البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع، وإذا أردتم الحصول على مزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم “966920003344” هذا بالنسبة للعملاء الحاليين، أما العملاء الجدد يمكنهم الاتصال على “8001241222” ويمكن التواصل مع الدعم والمساندة عبر أيقونة اتصل بنا ويمكن رفع طلب شكوى. عرض عيدكم عيدين من مصرف الراجحي تمويل السيارات يحتوي على مزايا مثل دون دفعة أولى بدون رسوم إدارية ودفعة أخيرة تصل إلى 40% من الأقساط الأولى وبحد أقصى 150 ألف ريال سعودي

يحتوي على مزايا مثل دون دفعة أولى بدون رسوم إدارية ودفعة أخيرة تصل إلى 40% من الأقساط الأولى وبحد أقصى 150 ألف ريال سعودي بالنسبة للتمويل العقاري دون رسوم إداريه ودون رسوم تقييم

تمويل سداد المديونية يحتوي على مزايا مثل بدون رسوم إدارية وتأجيل سداد أول قسط ين ويحتوي على هامش ربح تنافسي

تحويل دولي بدون رسوم تحويل ويوجد ألف نقطة كمكافأة

بطاقات الائتمان مجانية مدى الحياة وهناك 25.000 نقطة كمكافأة إضافية

مجانية مدى الحياة وهناك 25.000 نقطة كمكافأة إضافية بطاقات الائتمانية مسبقة الدفع تحوي مزايا 10% استرداد نقدي يصل إلى 50 ريال ويوجد وحوالي 500 ريال إلى 1500 ريال هدية نقدية للعميل. طريقة التقديم على تمويلات بنك الراجحي عيدكم عيدين في البداية يمكن التقديم عن طريق تعبئة نموذج التقديم إلى أحد موظفي البنك، وهذا يستلزم زيارة أقرب فرع إليك من فروع المصرف أو الدخول إلى بوابة بنك الراجحي الطريقة الثانية الاتصال على الرقم “8001241222” الطريقة الأخيرة هي التقديم من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق تعبئة نموذج المعلومات الشخصية والمالية والمعلومات الاتصال، وبعد الانتهاء من جميع المعلومات قم بالتأكد منها مرة أخرى واضغط على تقديم، وإذا أراد البنك المزيد من المعلومات سيتم التواصل معك عن طريق أحد طرق التواصل التي وضعتها في معلومات الاتصال. التمويلات المشمولة بعرض عيدكم عيدين يشمل عيدكم عيدين أكثر من تمويل يقدمه بنك الراجحي للمواطن السعودي والمقيم وهذه تمويلات هي: تمويل السيارات التمويل العقاري لامتلاك وحدة سكنية تمويل سداد المديونية من أجل تسديد مستحقات بنك آخر تحويل الدولي يشمل جميع بطاقات الائتمان الخاصة ببنك الراجحي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل شخصي عيدكم عيدين مصرف الراجحي .. التمويلات المشمولة بعرض بنك الراجحي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي عيدكم عيدين مصرف الراجحي .. التمويلات المشمولة بعرض بنك الراجحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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