نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على إعانة البحث عن عمل وطريقة التقديم في المقال التالي
أعلنت الحكومة السعودية عن رابط التقديم على إعانة البحث عن عمل من أجل تنظيم إعانات الباحثين عن عمل داخل المملكة، وذلك من منطلق حرص المملكة على تقديم يد العون والمساعدة لكل السعوديين ممن يجدون صعوبة في الحصول على عمل، للحصول على حافز تحفيزي مع تقديم عدد من التدريبات للمستفيدين من أجل التأهيل للعمل، مع إعطائهم مبلغ مالي شهري للمساعدة على البحث الجاد عن عمل.
رابط التقديم على إعانة البحث عن عمل
إعانة البحث عن عمل بمثابة خدمة إلكترونية أطلقتها المملكة لتمكن العاطلين عن العمل والباحثين عن عمل من السعوديين من الحصول على إعانة مالية، تمكنهم من الإعاشة يتم تقديم الطلب إلكترونيًا ويُصرف مبلغ الإعانة لمدة خمسة عشر شهرًا بداية من دخول القرار حيز التنفيذ خلال تسعين يومًا من القرار وذلك بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى المملكة لتحقيها والنهوض بأبنائها وتكون خطوات التقديم كالآتي:
- التوجه لمنصة طاقات الإلكترونية.
- من ثم النقر على تبويب ” باحث عن عمل “.
- تنتقل لصفحة خاصة بإدخال البيانات وتتضمن ( رقم بطاقة الهوية الوطنية، واسم المستخدم، ورقم الهاتف الجوال، كلمة السر، والبريد الإلكتروني وتأكيد البريد الإلكتروني، والبيانات الأخرى المطلوبة).
- تأكد من صحة البيانات المدخلة ومن ثم النقر على أيقونة التسجيل.
- بذلك يتم تسجيلك في برنامج إعانة البحث عن العمل.
شروط التقديم في برنامج إعانة البحث عن عمل
- أن يكون المتقدم سعودي، ومقيم بالمملكة إقامة دائمة.
- قادر على العمل وجاد في مسألة عن البحث عمل وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن عشرين عامًا ولا يزيد عن أربعين عامًا.
- ألا يكون موظف بالقطاع العام أو الخاص.
- ألا يصرف له معاش تقاعدي أو أي مخصص مالي.
- ألا يكون طالب أو متدرب في برامج التدريب المختلفة بالمملكة.
- ألا يكون له سجلًا تجاريًا وألا يزيد الدخل أو الثروة عن الحد المانع.
- ألا يكون قد سبق له التقديم في البرنامج من قبل، ويستثني من ذلك الشرط ألا يزيد مدة الصرف السابقة واللاحقة عن مدة الإعانة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من التنظيم.
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