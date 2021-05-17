نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تقسيط وتمويل السيارات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصبح من السهل الآن تقديم طلب تمويل سيارات من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك، سواء أن كنت تبحث عن سيارات جديدة أو مستعمله حيث وتقدم العديد من الموديلات الحديثة للسيارات، مع تعدد انظمه التقسيط لكى تتمكن من حساب النظام البنكي المناسب، وتقدم طلب التمويل الخاص بك من خلال الموقع التي قمت منه بطلب الشراء، وسوف يقوم البنك بكل سهوله بالاتصال بك في اسرع وقت لمعرفه كافه التفاصيل عن أنواع التمويل حيث يوجد تمويل سيارات وتمويل شخصي وتمويل بالإيجار منتهى بالتمليك حيث يتم شرح كل نوع من التمويل.

تمويل السيارات

يعتبر هذا النوع من التمويل يتم شراء السيارة وتسجيلها باسم البنك، حتى يتم تقسيط مبلغ التمويل إلى البنك، ويشترط أن يتراوح الراتب الشهر للمقدم على التمويل ما بين 1900 ريال سعودي إلى 8000 ريال سعودي كما تختلف نسبه الربح على هذا النظام من نظم التمويل بين 2.69% حتى 13.79% وسماح فترة السداد تصل إلى ستين شهر، ويقوم البنك في هذه الحالة متابعه العميل بصورة دوريه حتى يحصل على التصريح الخاص بقيادة السيارة، ولا يسمح أن يقوم العميل بإصلاح السيارة في أي ورشه أو صيانتها دون علم البنك مع الالتزام بالأماكن التي يحددها البنك في قائمه معاملتها.

التمويل الشخصي

اصبح هذا التمويل أسهل حيث يعطى قدرا من الحرية للمستهلك، لا يقوم البنك برهن السيارة أو تسجيلها لصالح البنك الممول، ويعطى كثير من المميزات ومن أهمها سرعه تنفيذ الاجراءات بكل سهوله حتى يستطيع المتقدم على شراء السيارة الحصول عليها في نفس يوم الشراء، ويمكنك القيادة بالسيارة دون الرجوع إلى البنك للحصول على تصريح قيادة السيارة، ولكن اهم الاشتراطات في التمويل الشخصي أن يكون راتب العميل يتراوح ما بين 1900 ريال سعودي حتى 3000 ألف ريال سعودي، وتكون فترة السداد لهذا التمويل ما بين 12 شهر حتى 60 شهر.

تمويل الإيجار منتهى بالتمليك

ويعد هذا النوع من التمويل الإيجار المنتهى بالتمليك، من اهم الفرص المتاحة لمن لا تتناسب أوضاعهم المالية لان في هذه الحالة يقوم المستهلك بتوقيع العقود ويشمل الأتي العقد الأول هو عقد أيجار والعقد الثاني هو عقد ضمان بانتقال الملكية في نهاية مدة التمويل، ولا تستطيع نقل الملكية ألا في حاله سداد الأقساط بالكامل في الفترات المحددة في العقد.