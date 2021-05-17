نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442 للالتحاق بدورة الضباط 65 من حملة الثانوية العامة على أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية، يبدأ من الثلاثاء الموافق 18/5/2021، الموافق 6 شوال 1442، ويستمر حتي يوم الأحد الموافق 23/5/2021، الموافق 11 شوال 1442، للتقديم على الدورة 65 للضباط من حملة الشهادة الثانوية العامة لهذا العام فقط، وبدأ البحث مع اقتراب موعد التسجيل عن رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية، والتعرف على الشروط العامة للقبول حسب ما قررته الإدارة العامة للقبول بالكلية، وتعتبر كلية الملك فهد من أهم الكليات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتهتم بتقديم الدورات التي تقدم للدارسين لديها، وخلال السطور التالية يقدم موقعنا ثقفني لمتابعيه أهم الإجابات على التساؤلات التي تدور في تفكيرهم فتابعونا.

رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف “jobs.sa“. اختيار دورة الضباط 65 في كلية الملك فهد الأمنية. الإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة. كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم. الضغط على حفظ.

كلية الملك فهد الأمنية

تأسست في 24/12/1935، وهي تتبع وزارة الداخلية السعودية بصورة مباشرة، وتعمل على تعليم وتدريب الدارسين فيها على حماية أمن واستقرار البلاد داخلياً، ويتم الحصول على بكالوريوس العلوم الأمنية لمن اجتاز مدة الدراسة فيها بنجاح، ويتم توظيف خريجيها في أحد القطاعات الأمنية، وتعتبر من أهم الكليات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، فيتم عقد دورات تدريبية وتثقيفية لمختلف ضباط قوي الأمن عموماً.

رابط أبشر توظيف

يحتل رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، مكانة كبيرة لدي الراغبين في التسجيل على الوظائف العسكرية، حيث أنه هو الطريق الوحيد الرسمي للتسجيل والقبول بالجهات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ويتم من خلاله إعلان نتيجة القبول وقت توافرها سواء القبول المبدئي أو النهائي.

وزارة الداخلية السعودية

هي من أهم الوزارات بالمملكة العربية السعودية، نظراً لكونها الجهة المختصة بحماية الأمن الداخلي للدولة، ومتابعة تنفيذ الأوامر الصادرة من القيادة، وحفظ والاستقرار المواطنين بمختلف مناطق المملكة.