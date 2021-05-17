رابط التقديم على اعانة البحث عن عمل وشروط التسجيل

كثر البحث عن رابط التقديم على اعانة البحث عن عمل ، ونحن في هذا المقال سوف نسرد لكم الرابط الرسمي للتسجيل، ومن الجدير بالذكر أننا سوف نضع لكم أهم الشروط الذي يجب توافرها في المتقدم علي التسجيل في أعانة البحث عن عمل، حيث أن هناك عدد من الشروط تم وضعها لكي يتم القبول في هذه الأعانة والتي سوف نسردها لكم في السطور التالية، ومن الجدير بالذكر أيضآ أن برنامج اعانة البحث عن عمل هو برنامج جديد يساعد الجادين في البحث عن عمل جديد.

رابط التقديم على اعانة البحث عن عمل

حافز البحث عن عمل مخصص للشباب ضِمن الفئة العمرية 20لـ 35 عاما التي يعد توظيفها أكثر سهولة دون غيرها وهي المفضلة للقطاع الخاص. أما حافظ صعوبة الاستحواذ على عمل فهو مخصص للشرائح التي تجابه تحديات تقوم بتعويض نجاحها في الاستحواذ على شغل مقارنة مع الأنواع الأصغر سناً.

يجب عليك الدخول إلى صندوق تنمية الموارد البشرية عبر البوابة الوطنية للعمل

يجب الدخول لصفحة المستفيد

ثم يجب الدخول لقسم برامجنا

عليك اختيار جميع البرامج

ثم يجب اختيار البرنامج الذي يريد المستفيد التقديم عليه

ثم تقوم بالضغط على خانة تقدم هنا

شروط التسجيل في أعانة البحث عن عمل

هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للبرنامج لكي يتم قبوله وهي كالتالي: