حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس ليوم غدٍ (الثلاثاء) في مناطق المملكة.

وتوقّع المركز أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من شمال ووسط ووغرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة، على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في أبها.