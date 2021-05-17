“الزكاة والضريبة والجمارك” تُلزم المسافرين القادمين للمملكة بالإقرار الإلكتروني عند إحضار أكثر من 25 سيجارًا

بلادي – الرياض :
ألزمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا”، المسافرين القادمين إلى المملكة بضرورة تقديم الإقرار الإلكتروني عند إحضار أكثر من 25 سيجارًا.
وكانت الهيئة دعت المسافرين القادمين للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها على 3 آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وحذرت من أن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواء الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية.
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