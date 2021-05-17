متفوقة على 140 دولة.. المملكة الـ 5 عالمياً في سرعة الإنترنت المتنقل

بلادي – الرياض :

حققت المملكة المرتبة الـ 5 عالمياً في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل من بين 140 دولة، كما تقدمت 7 مراتب العام الحالي 2021 مقارنة مع أدائها للعام الماضي 2020.

وجاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، حيث أحدثت المملكة تطوراً كبيراً في 5 مؤشرات وهي: “اختبار السرعة العالمي، تطور الحكومة الإلكترونية ، الجاهزية الشبكية، تقييم تجربة الـ G5 العالمية، والتنافسية الرقمية”.

كما تقّدمت المملكة تقدمًا ملحوظاً خلال السنوات الماضية في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية ، لتقفز بترتيبها تسع مراتب في عام 2020 عن ترتيبها في العام 2018، محقّقة المرتبة 43 عالمياً من بين 193 دولة، وفق التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الخاص برصد وتقييم الإجراءات الحكومية.

وبيّن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” أن مؤشر البنية التحتية للاتصالات يُعد من أهم المؤشرات المنبثقة عن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية ، حيث قفزت المملكة 40 مركزاً لتأتي في المرتبة 27 عالمياً من بين 193 دولة، في المقابل ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر الجاهزية الشبكية، الذي يقيّم اقتصاديات الدول للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أربع مراتب عن العام 2020.

وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثالثة عالمياً وفق نتائج تحليل قياسات شبكات الجيل الخامس “G5” وسرعتها في العالم، حسب التقرير الصادر عن Open signal 2021، كما جاءت المملكة في المركز السادس عالمياً من بين أكثر الدول التي تتمتع بسرعة تحميل البيانات في شبكات الجيل الخامس.

وفيما يخص مؤشر التنافسية الرقمية العالمية لعام 2020، تقدمت المملكة خمسة مراكز لتصل إلى المرتبة الـ 34 من بين 63 دولة، حيث يعد هذا المؤشر مهمًا لاستكشاف التقنيات الرقمية كمحرك رئيس للتحول الاقتصادي في الأعمال التجارية والحكومية والمجتمع.