القبض على مواطن و3 مخالفين تخصصوا في سرقة المتاجر بالرياض

بلادي – الرياض : ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 أشخاص تخصصوا في سرقة المتاجر وما تحتويه من أموال باستخدام مركبتين مسروقتين. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المقبوض عليهم مواطن و3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع. وأضاف الكريديس أن قيمة المسروقات التي ارتكبوها تقدر بمبلغ 250 ألف ريال، مشيراً إلى أنه جرى استرداد المركبتين، وإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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