“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42 لشهر مايو

بلادي – الرياض :

بدأ برنامج حساب المواطن استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42 لشهر مايو للعام الجاري 2021 م، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط . https://ca.gov.sa

وكان البرنامج دعا إلى ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن للمستفيدين من حساب المواطن، وذلك قبل القيام بعملية الإيداع، من أجل أن يتمكن الجميع من الحصول على الدعم حتى يصل لمستحقيه من الفئات المستحقة، ومنها الأسر محدودة الدخل والأرامل والمطلقات، ويهدف البرنامج إلى تخفيف الحالة المعيشية على المواطن.