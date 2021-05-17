“الملحقية السعودية في لندن” تحذر المبتعثين ومرافقيهم من الاحتيال المالي والبنكي

بلادي – الرياض :
حذرت الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة، المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين على نفقاتهم الخاصة، من انتشار بعض طرق الاحتيال للحصول على الأموال بوسائل غير مشروعة.
جاء ذلك خلال تعميم أصدرته الملحقية، اليوم (الإثنين)، دعت فيه الجميع إلى الحفاظ على المعلومات المالية والبنكية والشخصية وعدم إفشائها إلى جهات الاتصال مهما كانت طريقة المتصل وأسبابه، مشددة على عدم الاستجابة إلى تحويل أموال من حسابك إلى حساب آخر أو إفشاء الأرقام السرية لحسابك البنكي مهما كان السبب.
وأكدت أن البنوك لن تطلب البوح بالمعلومات البنكية أو تحويل الأموال إلى حساب آخر، داعية الجميع لأخذ الحيطة والحذر بالحفاظ على المعلومات المالية والبنكية والشخصية وعدم الاستمرار في تلك المكالمات أو الرسائل المشبوهة.
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