القبض على 6 مواطنين ظهروا في فيديو يجلسون فوق سطح شاحنة ويؤدون حركات استعراضية في حائل

بلادي – الرياض :

ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يجلسون على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات ويؤدون حركات استعراضية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إن الأشخاص عرضوا حياتهم للخطر، وخالفوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتباهي بذلك ونشره.

وأضاف أن المقبوض عليهم مواطنون في العقدين الثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.