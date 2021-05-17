خادم الحرمين الشريفين يوجه بدعم السودان لتخفيف أعباء الديون لدى صندوق النقد الدولي

بلادي – الرياض :

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم منحة لدولة السودان بحوالي 20 مليون دولار، للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي.

ويأتي دعم المملكة للسودان، كمبادرة للمشاركة في معالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون على الدولة الشقيقة.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، خلال ترؤسه وفد المملكة في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، المنعقد اليوم (الإثنين)، في باريس، بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، وحضور ومشاركة أكثر من 40 دولة.

وأكد بن فرحان أن المملكة كانت من أوائل الدول التي ساهمت وشاركت من خلال إطار مجموعة أصدقاء السودان في دعم هذه المرحلة الانتقالية في السودان إضافة إلى جهودها المستمرة والحثيثة على المستوى الثنائي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

ودعا في ختام كلمته جميع الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان وإحراز تقدم سريع في عملية معالجة الديون لتمكين السودان من عبور هذه المرحلة الصعبة والوصول للرخاء والازدهار المستدام.